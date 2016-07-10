انتقادات لصحيفة مصرية لاستخدامها تعبير "الزنوج"

تعرضت صحيفة "الشروق" المصرية لانتقادات واسعة من القراء والصحفيين في مصر بسبب استخدمها لتعبير "الزنوج" في وصف الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية.

وصدّرت الصحيفة صفحتها الرئيسية أمس السبت بعنوان رئيسي يقول "زنوج أمريكا يرفعون السلاح ضد انتهاكات الشرطة" ضمن تغطيتها لاحتجاجات الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية على عنف الشرطة بحقهم، والتي قتل فيها 5 من رجال الشرطة الأمريكية الأسبوع الماضي.

وأثار العنوان انتقادات واسعة بسبب الخلفية المسيئة والعنصرية لتعبير "الزنوج" والمرتبط بميراث العبودية في تاريخ الولايات المتحدة، ما دفع الصحيفة إلى تغيير العنوان في طبعتها الثانية إلى "جندي أمريكي أسود يرفع السلاح ضد انتهاكات الشرطة".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي إدانة واسعة لاستخدام هذا التعبير من قبل صحيفة "الشروق".

كما وصفت صحيفة "التحرير" المصرية ما فعلته صحيفة "الشروق" بأنه "جريمة عنصرية في الصفحة الأولى".