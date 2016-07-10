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ارتفاع التضخم في مصر إلى أعلى معدل خلال سنوات

10/7/2016

التضخم يواصل ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز من 12.3% في شهر مايو/أيار إلى 14% خلال شهر يونيو/حزيران مواصلا الارتفاع للشهر الثاني على التوالي.

وهذه ثالث مرة يرتفع فيها التضخم منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس الشهر الماضي إثر قفزة التضخم في مايو/أيار.

وتكافح مصر لتنشيط النمو وتواجه عدم استقرار سياسي واقتصادي منذ ثورة يناير/كانون الثاني عام التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد ثلاثة عقود من الحكم.

وتعاني البلاد من نقص حاد في العملة الاجنبية منذ الثورة بعد انخفاض عدد السائحين والمستثمرين الأجانب.

وخفضت مصر قيمة عملتها إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار في مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى ارتفاع هائل في أسعار السلع والخدمات.

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