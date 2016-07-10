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إسرائيل ستدعم الاستيطان في الخليل بـ 13 مليون دولار

10/7/2016

نتنياهو – الأوربية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته ستصادق اليوم (الأحد) على خطة لدعم مستوطنة في الخليل بـ (نحو 13 مليون دولار).

وقال نتنياهو، حسب بيان صادر عن الحكومة الإسرائيلية: "ستصادق الحكومة اليوم على خطة تهدف إلى تعزيز مستوطنة في الخليل تدعى (كريات أربع) وكذلك البلدة اليهودية في الخليل.

وأضاف، " ينبغي أن أقول، إن الوزارات تجندت كلها لمساعدة السكان الذين يقفون بشجاعة، في وجه موجة الهجمات، بما فيها العملية التي ارتكبت أمس، ويسرنا أنها لم توقع ضحايا".

وقد وقع أمس إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، على سيارة تعود لمستوطنين في مدينة الخليل، أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح.

ويعتبر المجتمع الدولي، الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، غير قانوني كونه يبنى على أرض محتلة، إلا أن إسرائيل تعلن بين الفترة والأخرى عن بناء وحدات استيطانية جديدة.

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