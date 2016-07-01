نتنياهو: السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب وسنخصم من أموالها

نتنياهو- أرشيف

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير غندلمان، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طلب من الجهات المختصة باقتطاع أموال من إيرادات الضرائب التي تحول شهرياً للسلطة الفلسطينية، بزعم "دعم السلطة للإرهابيين".

وهذه الإيرادات، هي الأموال التي تحصلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الواردة إلى فلسطين، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

وأشار غندلمان، في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، إلى أن "السلطة الفلسطينية تحول تلك الأموال إلى الإرهابيين بطرق مختلفة من غسيل الأموال، وكلما كانت العمليات الإرهابية التي ارتكبها هؤلاء الإرهابيين أكثر خطورة، كلما كانت المبالغ التي يتم دفعها أعلى"، على حد زعمه.

وتابع "تعتقد إسرائيل أن قيام القيادة الفلسطينية بتشجيع الإرهاب من خلال التحريض ودفع الأموال للإرهابيين ولذويهم، يشكل حثاً وتشجيعاً على ارتكاب عمليات قتل".

ويبلغ متوسط قيمة الضرائب الشهرية، نحو 180 مليون دولار أمريكي وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية، وبدونها لن تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والمؤسسات الحكومية، وفق تصريح سابق لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.

ونفذت إسرائيل عقوبة حجب إيرادات الضرائب آخر مرة، مطلع العام الماضي 2015 لمدة 4 شهور، بعد انضمام الفلسطينيين لمعاهدات ومواثيق ومنظمات دولية، ما وضع الحكومة الفلسطينية في أزمة مالية حادة، أجبرها على صرف أنصاف رواتب لموظفي القطاع العام.

وطالبت إسرائيل في أكثر من مناسبة وقف الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوربي للسلطة الفلسطينية، بحجة أن تلك الأموال تذهب لعائلات القتلى الفلسطينيين والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.