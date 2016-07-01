فيديو: تنظيم الدولة يتبنى هجوم بنغلاديش

ذكرت وكالة أعماق التابعة "لتنظيم الدولة" إن عناصر "التنظيم المتشدد" قتلوا أكثر من20 شخصا في هجوم على مقهى يرتاده الأجانب في"دكا" عاصمة بنغلادش. وتبنى التنظيم الهجوم الذي استهدف المقهى الواقع في الحي الدبلوماسي بالعاصمة.

وأفاد "موقع بي دي نيوز 24 الإلكتروني البنغلاديشي" بأن نحو 20 شخصا قتلوا عندما اقتحم مسلحون مطعم "هولى ارتيزان " في منطقة "جولشان" بالعاصمة "داكا"، في وقت متأخر مساء اليوم الجمعة واحتجزوا العديد من الرهائن وتبادلوا اطلاق النار مع رجال الشرطة.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن مجموعة من 9 مهاجمين احتجزوا رهائن داخل مطعم يرتاده المحليون والأجانب في منطقة دبلوماسية بالعاصمة.

وقال، أحمد بينظير، أحد المتواجدين بموقع الحادث للصحفيين: "لقد اقتحم عدد من المسلحين المطعم في المساء، هذا كل ما أعرفه".

وأضاف، قائلا إن مسؤولي الأمن تحدثوا إلى بعض موظفي المطعم الذين تمكنوا من الفرار. وتابع، "الآن نحاول أن نفعل شيئا بهدوء".

وكانت محطة "سي إن إن" الأمريكية قد ذكرت اليوم الجمعة أن الحي الدبلوماسي في "دكا" عاصمة بنغلاديش شهد تبادلا لإطلاق النار بين قوات الشرطة ومجهولين.

وصرح مسؤول في الشرطة للمحطة أن الحادث يمكن أن يكون قد وقع في " مطعم أو مستشفى".

من جانبها نشرت "السفارة الأمريكية" في "دكا" تحذيرا على موقع التدوين المصغر "تويتر" لرعاياها وقالت :" ابحثوا عن مكان آمن وتابعوا الأخبار".