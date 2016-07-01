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فيديو: اعتداء شرطي بالضرب على مشجع "أهلاوي" في مصر

1/7/2016

أظهر فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نقلا عن فضائية خاصة في مصر اعتداء عنيف من ضابط شرطة مصري على شاب من مشجعي النادي الأهلي المصري الثلاثاء الماضي قبل لقاء الفريق مع أسيك أبيدجان في محافظة الإسكندرية في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان برنامج رياضي على القناة نقل كواليس ما قبل المباراة التي انتهت بالقبض على عشرات الشباب من رابطة آلتراس أهلاوي.

وتبين من الفيديو، اعتداء عنيف من ضابط أمن مركزي على شاب من مشجعي الأهلي يرتدي تيشيرت الفريق، حيث قام الشرطي بضربه بعنف شديد في الوقت الذي يستغيث فيه المشجع ويناشده التوقف عن ضربه.

وكانت قوات الأمن الإسكندرية ألقت القبض على 12 من أعضاء ألتراس النادي الأهلي، من حاملي الألعاب النارية خلال مباراة النادي الأهلي وفريق أسيك.

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