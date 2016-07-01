فيديو: استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في الخليل

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة فتاة فلسطينية بزعم محاولتها طعن عناصر من جنودها في الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت لقطات مصورة بكاميرا هاتف محمول جنود الاحتلال يحاولون الاعتداء على الفتاة داخل موقع للجنود، قبل أن تحصل فوضى ويفر عدد منهم ويطلق آخرون النار بشكل مباشر على الفتاة وتستشهد.

وكان شاب فلسطيني أقدم على طعن مستوطنة إسرائيلية تحمل الجنسية الأمريكية، الخميس، داخل مستوطنة كريات أربع كبرى البؤر الاستيطانية في الخليل، وأصابها بجروح خطرة.

وبعد ساعات، أقدم شاب فلسطيني آخر من طولكرم على طعن مستوطنين إسرائيليين بالسكين في منتجع ناتانيا الساحلي، قبل أن يطلق عليه أحد المستوطنين المسلحين النار ويؤدي لاستشهاده.