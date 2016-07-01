فاطمة المهدي تكتب: كبسولة زوجية (25)

فاطمة المهدي- خبيرة أسرية

ما الذى يجذب الرجل في شخصية المرأة":

إلى كل سيدة جميلة، وكل فتاه على وشك الزواج، إذا كانت بك تلك الصفات فاعلمي أيتها العزيزة أنه حان وقت التغيير لأن الزوج لا يجتذب بتلك الصفات ولا يفضل معظم الرجال أن تكون في امرأته شيئا مما سأقول:

-إذا كانت حياتك كلها متمحورة حول زوجك:

مش بعرف اتبسط من غيرك. ولا بعرف اخرج من غير وجودك معايا ..أنت بابا وأنت ماما وأنت أنور وجدي

– تسألينه في كل وقت إلى أين يذهب ومع من:

هتروح فين؟عاوزة آجي معاك. مين أصحابك؟

ـ تلحين عليه في كل شيء :

مش هنخرج بقى؟ فين أيام الخطوبة؟ الولاد اتخنقوا. ماعنديش هدوم جديده. عاوزة أغير الكومودينو.عاوزة روب ديشامب. شكلي بقى وحش قدام ولاد خالتي يقولوا علينا إيه والصالون بقى له سنه ماتغيرش!

– تستجدين الحب استجداء:

مش هاتقول لي بحبك بقى؟ قول لي كلمة حلوة. هو أنا ما وحشتكش؟ مش ها تقول لي بأ موت فيكِ؟ في اللحظة دي بيكون عاوز يقول أنا هاخد 6 شهور فيكِ.

– تشكين في قدراتك وفي شكل جسدك:

أنا عارفه إن شكلي وحش. أنت كنت عاوز تتجوز واحده بيضا وأنا سمرا. بقى عندي كرش. شعري ليفه وبيقع. ما باعرفش أبسطك. بقيت شبه إسماعيل ياسين. شعرى بقى شبه شعر ريا وسكينه.

-لا تصنعين مسافة بينكما ليشتاق إليك:

طول اليوم لازقه فيه. لو قعد تقعدى. لو خرج عاوزة تبقى معاه. لو اتكلم في الموب عاوزة تحشرى مناخيرك في المكالمة. لو اتأخر ترنى عليه 15 مرة ولو ماردش بعد المرة التانية تبعتى مسج. لو مردش تبعتى ع الواتساب وبعده ع الماسنجر، وتقلبى كل الأبلكيشنز عليه عشان في الآخر تتمحكي وتقولي له أصلي قلقت عليك مع أنك متاكدة أنه في الشغل.

-لا تكفين عن البكاء في الصغيرة والكبيرة:

مش هاينفع أكتب دي للأسف. بس من الآخر "أم قويق".

-لا تتخذين معه القرارات وتخشين من اتخاذ قرار بمفردك حتى وإن كان يخصك :

تفتكر أقدم في كورس الفتة ولا كورس السابليه؟ صاحبتى بهانة أحسن ولا باتعة؟

لون المانيكير الفزدقي والا الفحلقي؟ أقص شعرى ولا أبقى زي أمنا الغولة؟

-ليس لك حياة مستقلة بعيدة عنه وإن ذهب عنك لانشغاله قليلا أحسست بالفراغ العاطفي:

أنا ما أقدرش أعيش من غيرك. أنت الهوا اللي باتنفسه. أنت الشمس والقمر والتراب والجبنة والبسطرمة. لو بعدت عني شويه ممكن أموت. وكمان تلاقيها بتعرف نفسها باسم جوزها. بدل بهيجة بنت بهيج. بقت بهيجة زوجة وليد. ومش بعيد كمان اسمها يبقى كده على فيسبوك.

إلى كل امرأة فطنة، حلوة فطنة دي، من فضلك لو سمحتِ حضرتك زوجك بيحبك:

-مستقلة.

-مثقفة.

-بعيدة شوية عشان يشتاق.

-واثقه في نفسك وفي جسمك أكتر من اللازم.

-لكِ حياة وعالم وحدك.

-هو اللي يجرى وراكِ ويدور عليكِ مش تبقى زي خياله وتترمى عليه كل شوية.

-ممكن تعيطي. بس كل سنه مرة.

-بتاخدي قراراتك لوحدك. ولو قرارات تخصكما يحب يسمع رأيك ويشاركك.

وما تفتكريش إن الزوج "السوى" مش بيحب ياخد رأى مراته ولا بيحبها تشارك، لأنه في الاخر مش متجوز كرسي مطرح ما يحطه ها يقول له حاضر، الزوجة اللي بتبقى كده الزوج بيتخنق منها.

كلامي عن الأزواج الأسوياء فقط.

أما الزوج اللي بيقهر مراته، بيهينها أو يضربها أو يسفه عقلها، أنا آسفه حضرتك خارج حسابات هذا البوست.

نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تصبحوا على زواج واعٍ ووعي زواجي.