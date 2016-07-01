صراع بين بوفون ونوير على الفوز بلقب اليورو

بوفون (يمين) يواجه نوير غدا السبت

نجح كل من حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون والألماني مانويل نوير في الحفاظ على نظافة شباكهما حتى الآن في بطولة كأس الأمم الأوربية لكرة القدم (يورو 2016) المقامة حاليا في فرنسا.

والآن يترقب عشاق الكرة الأوربية الصدام الذي يجمع بينهما عندما يلتقي المنتخب الألماني نظيره الإيطالي غدا السبت في دور الثمانية.

وتوج كل من الحارسين بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده كما حصدا العديد من الألقاب على مستوى الأندية، لكن لقب البطولة الأوربية لا يزال غائبا عن سجل إنجازات كل منهما.

وبدأ بوفون (38 عاما) مسيرته الاحترافية قبل نحو عقدين وستكون مباراة السبت هي المباراة رقم 161 له مع المنتخب الإيطالي.

وخلال هذه الرحلة شهدت مسيرة قائد المنتخب الإيطالي عدة منعطفات، من الفوز مع المنتخب بكأس العالم 2006 إلى المشاركة مع يوفنتوس في دوري الدرجة الثانية.

ولا يزال بوفون حارس المرمى الأعلى قيمة في العالك، وكان يوفنتوس قد دفع 40 مليون يورو على الأقل (44 مليون دولار) في عام 2001 للتعاقد معه، بينما كلف نوير نادي بايرن ميونيخ أكثر من نصف هذا المبلغ بقليل في عام 2011.

ولم يفقد بوفون، وهو الأكبر سنا، شيئا من مهاراته وكذلك قدراته القيادية، لكن نوير الذي يصغره بثمانية أعوام والذي خاض 69 مباراة دولية فقط، فقد أضاف مفهوما جديدا لمركز حراسة المرمى في الأعوام الأخيرة من خلال خروجه في اللحظات الحاسمة والأداء كمدافع وقت الحاجة.