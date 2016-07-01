شاهد: ميدان التحرير خالٍ في ذكرى 30 يونيو

احتفل العشرات من أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالذكرى الثالثة لمظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 التي كانت تطالب الرئيس المعزول محمد مرسي بانتخابات رئاسية مبكرة، إلا أن الجيش أطاحه عبر انقلاب عسكري.

وظهر ميدان التحرير خاليا إلا من بعض الأسر التي افترشت حديقة مسجد عمر مكرم لتناول الإفطار، وبضع متظاهرين يحملون علم مصر وصور السيسي ويرددون هتافات مؤيدة للجيش والشرطة.

وكان ميدان التحرير مركز الثورة المصرية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير/شباط 2011، كما شهد جزءا من المظاهرات الحاشدة التي تذرع بها الجيش لإطاحة الرئيس محمد مرسي.

وفي ميدان الألفي بوسط القاهرة احتفل العشرات من الرجال والنساء بالرقص والأغاني حاملين صور السيسي وأعلام مصر.

