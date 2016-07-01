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شاهد: مقتل ابن عم رئيس الموساد الإسرائيلي في الخليل

1/7/2016

 قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الحاخام، الذي قُتل بعد ظهر اليوم الجمعة في عملية إطلاق نار في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، هو ابن عم رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية "الموساد".

 

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن الحاخام ميخائيل مارك، 48 عاما، من مستوطنة عتنائيل جنوبي الخليل، هو ابن عم رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين.

 

وأشارت إلى أن الحاخام القتيل كان مديرا لمدرسة دينية في عتنائيل، وكان ناشطا في مجال الاستيطان في الخليل.

 

كما أشارت الصحيفة إلى أن عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب "الليكود"، يهودا غليك، هو صديق مقرب للقتيل.

 

وغليك هو عراب الاقتحامات الإسرائيلية لساحات المسجد الأقصى؛ وهو ما دفع فلسطيني لإطلاق النار عليه في أكتوبر/تشرين أول 2014، إلا أنه نجا بأعجوبة من الموت.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الحاخام مارك  وإصابة ثلاثة آخرين بجروح تتراوح ما بين "خطيرة" و"متوسطة" في إطلاق نار على سيارتهم جنوبي مدينة الخليل.

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