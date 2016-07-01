شاهد: ركلات الترجيح تقود البرتغال للمربع الذهبي "يورو 2016"

بات منتخب البرتغال أول المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأوربية لكرة القدم المقامة حاليا في فرنسا عقب فوزه 5 / 3 على نظيره البولندي بركلات الترجيح في دور الثمانية للمسابقة اليوم الخميس.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1 ليحتكم كلا المنتخبين إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب البرتغالي.

ووضع النجم روبرت ليفاندوفسكي حدا لصيامه التهديفي في البطولة بعدما تقدم للمنتخب البولندي بهدف مبكر بعد مرور 100 ثانية فقط من عمر المباراة، ليكتب اسمه في تاريخ بطولات اليورو بحروف من ذهب بعدما أصبح صاحب ثاني أسرع هدف في تاريخ المسابقة.

وبات هداف فريق بايرن ميونخ الألماني صاحب الهدف الأسرع في النسخة الحالية للبطولة حتى الآن بعدما تفوق بفارق 19 ثانية عن الهدف الذي سجله الأيرلندي روبي برادي في مرمى فرنسا من ركلة جزاء خلال لقاء الفريقين بدور الستة عشر.

ولكن قبل نهاية الشوط الأول أدرك النجم الشاب ريناتو سانشيز، المنضم حديثا لبايرن، التعادل لمنتخب البرتغال في الدقيقة 33 من قذيفة مدوية، ليسجل هدفه الأول في مسيرته الدولية.

وضرب منتخب البرتغال بتلك النتيجة موعدا في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة بلجيكا وويلز التي ستقام غدا الجمعة بدور الثمانية.