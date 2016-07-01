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شاهد: استئناف المساعدات لغزة بعد الاتفاق التركي الإسرائيلي

1/7/2016

استأنفت تركيا مساعداتها لقطاع غزة بعد أقل من أسبوع من اتفاق تركي إسرائيلي أنهى ست سنوات من القطيعة بين تركيا وإسرائيل.

وبدأت السفينة التركية "ليدي ليلي" اليوم الجمعة الاستعداد لنقل أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات من ميناء ميرسين، جنوبي تركيا، لنقلها إلى قطاع غزة.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن المساعدات تتضمن أغذية ولعب أطفال وملابس وأحذية.

ويتوقع أن تصل السفينة التركية إلى ميناء أسدود الإسرائيلي يوم الأحد قبل أيام من عيد الفطر.

ووقعت تركيا وإسرائيل هذا الأسبوع اتفاقا على تطبيع العلاقات بين البلدين بعد خلاف دام ست سنوات على خلفية العدوان الإسرائيلي على سفينة مساعدات تركية لغزة عام 2010 قتل فيها تسعة أتراك كانوا على متن السفينة.

وتضمن الاتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل، ودفع تعويضات قيمتها 20 مليون دولار لأسر الضحايا الأتراك، والسماح لتركيا بتنفيذ عدة مشروعات إغاثية في غزة وإرسال سفن مساعدات لقطاع غزة المحاصر.

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