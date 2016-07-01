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تورط في مقتل 3300 شخص ويرغب في الترشح للبرلمان

1/7/2016

قال قاتل مستأجر سابق لدى عصابة المخدرات "ميديلين" إنه يرغب في الترشح لمجلس الشيوخ  الكولومبي والانخراط في السياسة على غرار مقاتلي حركة القوات المسلحة  الثورية (فارك) الذين سيتم تسريحهم قريبا.

وقال جون جايرو "بوباي" فيلاسكيز لإذاعة "دبليو راديو" الكولومبية يوم الخميس إنه إذا كان لقائد "فارك" رودريغو لوندونو الحق في مقعد بالبرلمان، فإنه له مثل هذا الحق أيضا.

وأضاف: "لقد أمضيت عمري في السجن".

كانت "فارك" قد اتفقت على وقف إطلاق النار مع الحكومة الكولومبية في يونيو/حزيران لتنهي بذلك عقودا من إراقة الدماء ويتوقع أن تبرم معاهدة سلام مع الحكومة الشهر المقبل لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد.

وقالت قيادات تلك الجماعة إنهم سوف يسعون لتحقيق أهدافهم من خلال السبل السلمية مثل الترشح للمناصب.

يذكر أن فيلاسكيز اعترف بالتورط في 300 عملية قتل على الأقل وتفجيرات أسفرت عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص. كما اعترف بالمشاركة في اغتيال المرشح الرئاسي لويس كارلوس جالان واختطاف كل من الرئيس السابق للبلاد ونائب الرئيس فرانسيسكو سانتوس وأندريس باسترانا.

وقضى فيلاسكيز 24 عاما في السجن وتم إطلاق سراحه في 2014.

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