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بالفيديو: ابراهيموفيتش يوقع لمانشستر يونايتد

1/7/2016

قال مانشستر يونايتد المنتمي للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة إن المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش أكمل اجراءات انتقاله الى النادي.

وكان ابراهيموفيتش لاعب باريس سان جيرمان السابق كشف عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت الخميس أنه في طريقه إلى أولد ترافورد لكن يونايتد لم يكن قد أكد الصفقة.

وقال البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب الجديد ليونايتد في بيان للنادي "زلاتان لا يحتاج الى تقديم. الاحصاءات تتحدث عن نفسها."

وتابع "ابراهيموفيتش واحد من أفضل المهاجمين في العالم وهو لاعب يبذل دائما مئة في المئة من مجهوده."

ولم يكشف النادي عن تفاصيل التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 34 عاما.

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