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القضاء يسمح لضابط مسلم في شرطة نيويورك بإطلاق لحيته

1/7/2016

الضابط المسلم مسعود سيد

قال محامو شرطي مسلم أقام دعوى قضائية ضد إدارة شرطة نيويورك بعد إيقافه عن العمل لرفضه حلق لحيته أمس (الخميس) إنه أعيد للخدمة ووافقت الإدارة على إعادة النظر في حظرها على إطلاق اللحى.

وأمر قاض الأسبوع الماضي إدارة شرطة نيويورك بالاستمرار في دفع راتب وحوافز الضابط "مسعود سيد" بعد أن أقام الدعوى ضد الإدارة قائلا إن سياسة عدم إطلاق اللحى غير دستورية.

وقال سيد في بيان نشره محاموه "يبدو أن الإدارة اتخذت الخطوة الأولى المهمة لمعالجة مسألة مهمة ومبعث قلق لضباط من الكثير من العقائد المختلفة".

وأضاف "أنا متفائل من أن السياسة الجديدة للإدارة ستتيح لي في واقع الأمر ولغيري من الضباط إطلاق اللحى بطول معقول من دون الخوف من العقاب ولا العداء". 

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