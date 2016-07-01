القضاء يسمح لضابط مسلم في شرطة نيويورك بإطلاق لحيته

الضابط المسلم مسعود سيد

قال محامو شرطي مسلم أقام دعوى قضائية ضد إدارة شرطة نيويورك بعد إيقافه عن العمل لرفضه حلق لحيته أمس (الخميس) إنه أعيد للخدمة ووافقت الإدارة على إعادة النظر في حظرها على إطلاق اللحى.

وأمر قاض الأسبوع الماضي إدارة شرطة نيويورك بالاستمرار في دفع راتب وحوافز الضابط "مسعود سيد" بعد أن أقام الدعوى ضد الإدارة قائلا إن سياسة عدم إطلاق اللحى غير دستورية.

وقال سيد في بيان نشره محاموه "يبدو أن الإدارة اتخذت الخطوة الأولى المهمة لمعالجة مسألة مهمة ومبعث قلق لضباط من الكثير من العقائد المختلفة".

وأضاف "أنا متفائل من أن السياسة الجديدة للإدارة ستتيح لي في واقع الأمر ولغيري من الضباط إطلاق اللحى بطول معقول من دون الخوف من العقاب ولا العداء".