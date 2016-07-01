التشيك تغير اسمها لتوفير المساحة

التشيك تغير اسمها إلى تشيكيا

قالت وزارة الخارجية التشيكية اليوم الجمعة إن (تشيكيا) أصبح الاسم الانجليزي الرسمي للبلاد بدلا من جمهورية التشيك بما يسمح للمستخدمين بوضع كلمة واحدة وتوفير المساحة على بطاقات التعريف والملصقات على المنتجات.

وقالت متحدثة إن الوزارة أبلغت الأمم المتحدة بأن تشيكيا وطرق كتابته باللغات الفرنسية والألمانية والروسية والعربية والصينية يمكن الآن استخدامه بدلا من الاسم المطول للدولة.

وينتهي بذلك أكثر من عقدين من التردد في الاتفاق على كلمة واحدة اسما للجزء الغربي من تشيكوسلوفاكيا السابقة وهو اتحاد بين تشيكيا وسلوفاكيا انفصل سلميا في عام 1993.

وقالت الوزارة إنها لن تضغط لاستخدام الاسم الجديد على الفور ولكنها ستتركه ينتشر بصورة طبيعية بمرور الوقت بالاستخدام الطوعي.

وقالت المتحدثة "هذا لا يعني أنه سيستخدم في كل التجمعات الدولية من الآن فصاعدا".