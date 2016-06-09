نتنياهو: بحثت مع بوتين مصير "دول انهارت حولنا"

بوتين ونتنياهو في موسكو-الأوروبية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إنه بحث مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" مصير عدد من الدول التي انهارت في المنطقة بما فيها سوريا، على حد تعبيره.

وقال ردا على سؤال حول الأوضاع في سوريا خلال لقاء مع رؤساء الطائفة اليهودية في العاصمة الروسية موسكو، "انهارت عدد من الدول من حولنا بما فيها سوريا ولذلك نحن بحاجة إلى تدابير أخرى".

وأضاف، "ناقشت ذلك مطولا مع الرئيس بوتين والأهم هو أن الجهة التي ستقوم مكان تلك الدول لن تؤدي إلى المزيد من المآسي ولن تعرض دولتينا للخطر".

ولفت "نتنياهو"، "إلى إن إسرائيل لا تتدخل في مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد".

وقال، "نعمل على أن لا تصبح سوريا منصة لشن الهجمات على إسرائيل من قبل قوات سورية أو قوات إيرانية أو قوات تابعة لحزب الله أو قوات تابعة للتنظيمات الإسلامية.

وأضاف، "هناك عدد يكفي من الأعداء".

وتابع، "سياستي تقضي باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة من أجل إحباط الهجمات علينا ونحن نعمل من حين لآخر وفق الحاجة".

ويقوم نتنياهو منذ يومين بزيارة إلى روسيا بمناسبة مرور 25 عاما على العلاقات الدبلوماسية ما بين إسرائيل وروسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان صادر عنه، نتنياهو وبوتين، "بحثا العديد من القضايا ومنها الملف السوري وقضايا إقليمية أخرى تتعلق بالأمن القومي لكلا البلديْن".

وأضاف البيان " المباحثات تناولت مسألة استمرار التنسيق الأمني بين جيشيْ البلديْن في المنطقة بصورة جيدة".