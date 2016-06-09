مُسافرة تَلِد قبل لحظات من صعود الطائرة في دبي

من مطار دبي الدولي (AFP)

تمكن فريق من مؤسسة الإسعاف في مدينة دبي الإماراتية من مساعدة مُسافرة على الولادة، حيث فاجأتها آلام المخاض قبل صعودها الطائرة في مطار دبي الدولي.

وقال علي موسى، رئيس قسم إسعاف المطارات والموانئ، إن الراكبة شعرت بآلام المخاض فجأة قبل وقت قصير من صعود الطائرة، فاستغاث ذووها بالحاضرين واتصلوا بمؤسسة الإسعاف ليتوجه إليها فريق المسعفات الموجود في المطار بعد دقائق معدودة.

ولم تنتظر الأم حتى استدعاء الطبيبة فتمت الولادة مباشرة بيسر وسهولة على أيدي المسعفات.

وأضاف أن المسعفات استطعن إجراء عملية الولادة بسرعة، ومر الأمر بسلام على الأم وطفلها وهما بخير وصحة جيدة، وتم إلغاء سفرهما لحين استقرار الحالة الصحية.