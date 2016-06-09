مصر: السجن لمن يتعامل بالدولار في السوق السوداء

أقرت الحكومة المصرية الأربعاء مشروع قانون ينص على "تغليظ العقوبات" في مواجهة التعامل بالعملات الأجنبية في السوق السوداء، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في احتياطي الدولار.

وسيطرح النص على البرلمان لمناقشته قبل التصويت عليه.

وينص مشروع القانون على "تغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية"، بحيث يعاقب "بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك".

وأدى نقص تدفق الدولار إلى ارتفاع في الأسعار ونقص في بعض المنتجات، خصوصا الأدوية، حيث يكافح المستوردين للحصول على عملات أجنبية حيوية لأنشطتهم.

وفي منتصف مارس الماضي، خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه بنسبة 14,3 في المئة ليصبح السعر الرسمي لبيع الدولار في المصارف 8,95 جنيها بدلا من 7,83 للدولار الواحد.

وتصاعدت الضغوط على الدولار في الشهرين الاخيرين وتم التداول به في السوق السوداء بسعر يفوق السعر الرسمي وصل في بعض الاحيان الى اكثر من 10 جنيهات.

وبحسب بيان الحكومة "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه (نحو مئة الف دولار) ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه" كل من خالف أيا من أحكام القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأوضح البيان أن الترتيبات الجديدة تأتي "في ضوء ما يشهده سوق الصرف الأجنبي من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، والتي يترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والاستقرار المصرفي".

وتعاني مصر من عدم الاستقرار الامني والسياسي الذي منذ أطاحت ثورة يناير حسني مبارك في العام 2011، وانخفضت احتياطاتها من النقد الاجنبي من اكثر من 36 مليار دولار نهاية العام 2010 الى قرابة 16 مليار دولار حاليا رغم المساعدات الخارجية التي حصلت عليها الحكومة المصرية من دول الخليج خلال العامين الماضيين والتي تقارب 50 مليار دولار.

وتعتمد مصر في مواردها من النقد الاجنبي على عائدات قناة السويس التي تراجعت بسبب التباطؤ العالمي وتراجع حركة الملاحة الدولية، وعائدات السياحة، في ظل أزمة ناتجة عن انعدام الاستقرار والعنف الذي يهز البلاد منذ العام 2011.