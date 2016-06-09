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مصرع شاب أمريكي بعد سقوطه في ينبوع مياه ساخن

8/6/2016

مصرع شاب أمريكي بعد سقوطه في ينبوع مياه ساخن

لقي شاب أمريكي حتفه إثر سقوطه في ينبوع ساخن في حديقة يلوستون الوطنية، حسبما قالت إدارة الحديقة يوم الأربعاء.

وانزلق الشاب (23 عاما) عن ممر خشبي وسقط في ينبوع ساخن بالقرب من حوض ماء ساخن.

وكان السائح بصحبة أخته عندما سقط، حيث سارعت إلى إبلاغ حراس الحديقة، حسبما ذكرت في بيان صحفي.

وهذه هي حالة الوفاة الثانية المعروفة في المنطقة الحرارية من الحديقة، التي تحتوي على ينابيع وعيون مياه ساخنة، خلال موسم صيف 2016.

ويوم السبت الماضي، أصيب أب وابنه بحروق في حوض نبع ماء ساخن آخر.

وأكد حراس الحديقة أن الضحية في الحادث الذي وقع أمس الثلاثاء ويدعى ناثانيل سكوت، توفي ولم يتم بعدد انتشال جثته.

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