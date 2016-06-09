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مسبح ألماني يحظر على المسلمات ارتداء "البوركيني"

9/6/2016

صورة أرشيفية للباس السباحة الذي ترتديه المحجبات

حظر مسبح "نويتراوبلينج" بمقاطعة بايرن الألمانية، على السيدات المسلمات، ارتداء اللباس الإسلامي المعروف اصطلاحًا باسم "بوركيني" (بدلة سباحة تغطي كامل الجسم ماعدا اليدين والقدمين)، أثناء السباحة.

وذكرت إذاعة بايرن الرسمية، اليوم الخميس، أن سيدات ألمانيات، اعترضن على ارتداء مسلمات لـ"البوركيني" في المسبح المذكور.

وعلى إثر ذلك قامت إدارة المسبح بتعليق تحذير عند مدخل غرف تغيير الملابس يطالب بـ"ارتداء لباس السباحة التقليدي (المايوه)، وحظر (البوركيني)"، حسب بيان عمدة المدينة "هاينز كايخل".

ونوه البيان إلى أن "منع البوركيني لا علاقة له بالحرية الدينية، بل لأسباب صحية لقواعد الاستحمام المعمول بها (لم تُوضح)" مشيراً أيضاً إلى "منع السراويل الرياضية والجينز القصير".

ولاقى قرار حظر "البوركيني" انتقاداً من سياسيين بالمدينة، باعتباره ضد حقوق الإنسان والتسامح، وطالبوا بوقفه.

وكانت المحكمة الإدارية في فرانكفورت (وسط غرب)، قضت في سبتمبر/ أيلول 2013 حكماً تاريخياً، بعدم إعفاء الطالبات المسلمات من دروس السباحة بسبب ارتدائهن "البوركيني".

وفي فيينا تخصص بعض المسابح يوماً كاملاً  للسيدات المسلمات الراغبات في السباحة بـ "البوركيني".

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