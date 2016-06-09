فيسبوك: إمكانية تحميل صور 360 درجة للمستخدمين

فيسبوك تتيح إمكانية تحميل صور 360 درجة للمستخدمين

أطلقت شركة فيسبوك خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بتحميل صور تم التقاطها بتقنية 360 درجة.

وقالت الشركة يوم الخميس إنه بالإضافة إلى تلك الصور الملتقطة بكاميرات مزودة بتقنية 360 درجة ستتوفر أيضاً إمكانية تحويل الصور الملتقطة بزوايا واسعة (بانوراما) ليتسنى مشاهدتها بتقنية 360 درجة على صفحات المستخدمين.

وأضافت الشركة أن الصور يمكن مشاهدتها أيضاً على أجهزة مزودة بتقنيات متوافقة مع تكنولوجيا الواقع الافتراضي.

وأطلقت فيسبوك خدمة مشابهة لمقاطع الفيديو في سبتمبر/أيلول الماضي.