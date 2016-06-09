فاطمة المهدي تكتب: الكبسولة الزوجية (4)

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الأسطورة بتقول:
-ممكن تعملى لى كباية (كأس) شاى؟
-أنت مش شايفنى باذاكر لابنك ؟
-طب مالك بتردى كده ليه؟
-أعمّلك إيه يعنى اقطع نفسى خمسائة حتة عشان ترتاحوا؟
– أعوذ بالله مش عاوز منك حاجة .. تغور الحاجة اللى تيجى من وشك.
الكبسولة بتقولك:
-ممكن تعملى لى كباية شاى؟
– من عينيه يا حبيبى بس ممكن تدينى دقيقيتن أخّلص فيهم المسألة دى مع أحمد .. وياسلام لو دلعتنى حبتين وعملتى لى كباية شاى معاك.
-أيوة يا اختى كلى بعقلى حلاوة
-يعنى أستنى (أنتظر)الشاى بجد .. طب استنى برضه دقيقتين عشان آجى (أحضر)أشربها معاك براحتى
أظن عرفت الكبسولة عاوزة تقولك إيه .. ببساطة .. راقب لغتك.