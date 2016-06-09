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فاطمة المهدي تكتب: الكبسولة الزوجية (4)

9/6/2016

الأسطورة بتقول:

-ممكن تعملى لى كباية  (كأس) شاى؟

-أنت مش شايفنى باذاكر لابنك ؟

-طب مالك بتردى كده ليه؟

-أعمّلك إيه يعنى اقطع نفسى خمسائة حتة عشان ترتاحوا؟

– أعوذ بالله مش عاوز منك حاجة .. تغور الحاجة اللى تيجى من وشك.

الكبسولة بتقولك:

-ممكن تعملى لى كباية شاى؟

– من عينيه يا حبيبى بس ممكن تدينى دقيقيتن أخّلص فيهم المسألة دى مع أحمد .. وياسلام لو دلعتنى حبتين وعملتى لى كباية شاى معاك.

-أيوة يا اختى كلى بعقلى حلاوة

-يعنى أستنى  (أنتظر)الشاى بجد .. طب استنى برضه دقيقتين عشان آجى (أحضر)أشربها معاك براحتى

أظن عرفت الكبسولة عاوزة تقولك إيه .. ببساطة .. راقب لغتك.

المصدر : الجزيرة مباشر
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