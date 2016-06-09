شاهد.. غزاوي يبتكر نظاما لتحلية المياه بالطاقة الشمسية

ابتكر مواطن فلسطيني في قطاع غزة نظاما لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، للتغلب على النقص في إمدادات الطاقة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة والاعتداءات المتكررة التي أضرت بالبنية التحتية للقطاع.

وقال فايز الهندي، المقيم في خانيونس جنوبي قطاع غزة، إنه يستخدم في ابتكاره ألواحا شمسية موزعة على سطح المنزل لتنقية وتقطير مياه الشرب.

وقال الهندي إن توافر الشمس طوال العام في الأراضي الفلسطينية دفعه للتفكير في ابتكار نظام لتنقية المياه عبر التقطير لإنتاج مياه الشرب، وأوضح أن هذا النظام يوفر مياها نظيفة عبر مراحل التقطير والتبخير والتحلية.

وقال محمد أبو شمالة، وهو مسؤول بمعامل التحليل في خانيونس، إن النظام الذي ابتكره الهندي نظام فريد في استخدام الطاقة الشمسية في تنقية المياه.

وأضاف أن نتيجة الاختبار كانت "مذهلة" حيث كشفت الاختبارات التي أجريت على المياه الناتجة أن قدر الأملاح الذائبة في المياه لم يتجاوز 12 ميليغرام في اللتر.

وقال أبو شمالة إن 95% من الآبار الارتوازية في القطاع أصبحت ملوثة وغير صالحة للشرب؛ ما دفع المواطنين إلى البحث عن بدائل، وكان البديل الوحيد المتاح هو تحلية المياه.

وأشار الهندي إلى أنه يسعى لمساعدة الآخرين في القطاع على إنشاء أنظمة مشابهة، بحيث يتمكن غيره من المواطنين من الحصول على مياه شرب نظيفة، في ظل الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ نحو عشر سنوات.