شاهد: حملة طلابية لتنظيف المئذنة الملوية في سامراء

بدأ طلاب كلية الآثار وأساتذة في جامعة سامراء حملة لتنظيف جدران المئذنة الملوية في سامراء التي تعد أحد المعالم الأثرية المميزة بالعراق من الكتابات.

ويرجع تاريخ تلك المئذنة الحلزونية إلى أكثر من ألف عام وتعتبر موقعا أثريا إسلاميا هاما ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعالم والثقافية (يونيسكو).

وقال موسى جاسم رئيس جامعة سامراء " قامت جامعة سامراء ممثلة بالطلبة والكادر التدريسي بعمل حملة لتنظيف الرموز والكتابات الموجودة على ملوية سامراء. هذه الكتابات في الحقيقة وجدت بسبب قيام الزائرين إلى الملوية بخط بعض الرموز والذكريات على الملوية."

وأضاف "أنا أعتبره درسا عمليا للطلبة إضافة إلى أنه لخدمة المجتمع ودور للجامعة في هذا الرمز والكنز الحضاري والأثري الموجود في مدينة سامراء."

وأقدم على إزالة الكتابات من على جدار الملوية طلاب يرتدون معاطف خاصة ويمسكون قطعا صلبة من الإسفنج ويستخدمون مواد كيماوية خاصة.

وتهدف المبادرة أيضا إلى إزالة الكتابات من على مزيد من الأماكن الأثرية في سامراء بما فيها مسجد سامراء الكبير وقصر الخليفة وقصر المعشوق وغيرها في المدينة.

ونجت سامراء التي تقع على بعد 125 كيلومترا شمال غربي بغداد حتى الآن من أعمال الدمار أو النزوح الجماعي لسكانها من السُنة مُقارنة بمناطق السُنة الأخرى منذ سطوع نجم تنظيم الدولة الإسلامية.