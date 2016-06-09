شاهد: تركيا تسعى لجذب السائحين العرب بالدراما

قال رجل أعمال تركي إنه يسعى عبر ظهوره في عمل فني باللغة العربية صُوّر في تركيا إلى جذب المزيد من السائحين العرب إلى تركيا، وإنعاش السياحة التركية.

ويظهر سردار علي أبيت للمرة الأولى في على الشاشة في مسلسل "البيت الكبير"، وهو عمل فني تركي-عربي يمزج بين المغامرات والميلودراما والفخامة، ويجري تصويره بمدينة أنطاليا التركية، المطلة على ساحل البحر المتوسط وتشتهر بكونها أحد أبرز المقاصد السياحية في تركيا.

ويرى أبيت، الذي يملك وكالة سفريات، أن تصوير المسلسل في أنطاليا ربما يغري مزيدا من السائحين العرب بزيارتها.

وبدأ مطلع هذا الأسبوع عرض المسلسل الذي بلغت ميزانيته نحو ثلاثة ملايين دولار على قناة (تي آر تي) العربية التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية.

وشهد عدد السائحين في تركيا أكبر تراجع له خلال 17 عاما في شهر أبريل/نيسان متأثرا بسلسلة تفجيرات وتدهور العلاقات بين أنقرة وموسكو في أعقاب إسقاط تركيا لطائرة حربية روسية فوق سوريا العام الماضي.

وتفيد بيانات خاصة بالسياحة أن معدلات إشغال الفنادق هبطت نحو 70 بالمائة في أنحاء تركيا.

وقال أبيت "بعد أن أسقطت تركيا طائرة روسية بدأت أفكر -باعتباري محترفا للعمل في السياحة –في وسائل تسهم في إنعاش القطاع. ومن هنا جاءتني فكرة تصوير مسلسل تلفزيوني للسوق العربي".

وأضاف أنه عندما سمع بأن الممثل الكوميدي السعودي حسن عسيري يسعى لإنتاج مسلسل تلفزيوني في تركيا اتصل به وضغط من أجل أن يجري التصوير في أنطاليا ويكون بمثابة ترويج لمنتجعاتها السياحية الراقية.

وتابع: "قلت لماذا لا نصوره (المسلسل) في أنطاليا. سألني المنتجون هل هي أنطاكية (مدينة تركية قرب حدود سوريا)؟ فأجبتهم بل أنطاليا قلب السياحة التركية. لدينا كل الموارد هنا. فقالوا سندرس الأمر ثم ردوا بالموافقة. حضروا وتجولنا. زاروا تركيا وعرضت لهم هذه الفيلا فدُهشوا وبدأنا المشروع. وأصبح مكان التصوير أنطاليا".

وشارك أبيت في إنتاج المسلسل من خلال تقديم الدعم اللازم للتصوير بما في ذلك دفع إيجارات السيارات المُستأجرة وثمن الطعام والإقامة لطاقم العاملين في المسلسل.

وفي مقابل ذلك قام أبيت – الذي يتحدث العربية بطلاقة – بدور البطولة في المسلسل.

ويتوقع بعض الاقتصاديين أن تتراجع عائدات السياحة في تركيا هذا العام بنحو 25 في المئة أي حوالي 8 مليارات دولار وهو مبلغ يساوي نحو واحد بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتلقي المخاوف المرتبطة بالأمن بظلال كثيفة على السياحة وثقة المستثمرين في تركيا المجاورة لسوريا والعراق.

ورغم ذلك يأمل أبيت أن تغري الحبكة الدرامية والمشاهد المبهرة في مسلسل "البيت الكبير" الكثير من العرب لزيارة تركيا للاستمتاع بسواحلها وبالتالي تعويض صناعة السياحة بعض خسائرها.