شاهد.. اللحظات الأولى لعملية تل أبيب

أظهرت كاميرات المراقبة في موقع العملية الفدائية في مدينة تل أبيب اللحظات الأولى لإطلاق النار الذي أسفر عن مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 5 آخرين على الأقل.

ويظهر التسجيل الفدائيين الفلسطينيين وهما يطلقان النار على عدد من رواد مجمع "سارونا" التجاري القريب من وزارة الدفاع الإسرائيلية.

واعتقلت شرطة الاحتلال منفذي العملية محمد أحمد موسى مخامرة، وخالد محمد موسى مخامرة، وهما ابنا عمومة من بلدة "يطا" جنوبي الضفة الغربية.

وبدأ الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس المحتلة عمليات طعن ودهس وإطلاق نار قبل ثمانية أشهر ردا على الاعتداءات المتواصلة للاحتلال. وقُتل هذه الهبة 32 إسرائيليا ونحو 200 فلسطيني.