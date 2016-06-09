شاهد.. أمريكية تدافع بشراسة عن ابنتها لمنع خطفها

التقطت كاميرات المراقبة بأحد المتاجر بولاية فلوريدا الأمريكية أما وهي تقاوم بشراسة محاولة اختطاف ابنتها، حتى أجبرت الخاطف على ترك ابنتها والفرار.

ويظهر في كاميرا المراقبة الأم وهي تتشبث بابنتها (13 عاما) بينما يجرها الخاطف في المتجر، إلى أن يصلا إلى باب المتجر حيث يضطر الخاطف إلى الفرار وترك الأم وابنتها.

ووقع الحادث الثلاثاء السابع من يونيو/حزيران. وقال مكتب الشريف بمقاطعة سيتروس بولاية فلوريدا إن الخاطف، ويدعى كريغ بونيلو (30 عاما)، حاول الفرار لكن ضابطا يدعى جوناثان بينين تمكن من اعتقاله في موقف السيارات خارج المتجر.

ونشر فيديو كاميرا المراقبة على صفحة مكتب الشريف على موقع فيسبوك حيث وصل عدد مشاهداته خلال يومين إلى أكثر من 2.5 مليون مشاهدة.

ولم تكشف الشرطة عن هوية الأم وابنتها، بينما قالت إن المهاجم بونيلو سيواجه تهم الإساءة ومحاولة الاختطاف، وإنه سيمثل أمام المحكمة في السابع والعشرين من يونيو/حزيران.