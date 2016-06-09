شاهد: أردوغان يصل كنتاكي لحضور جنازة محمد علي

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بلدة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، لحضور جنازة أسطورة الملاكمة العالمي "محمد علي"، حيث سيلقي أردوغان كلمة غداً الجمعة في مراسم عامة لتأبين المُلاكم الراحل.

كما سيلقي الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، والممثل الكوميدي بيلي كريستال كلمات في مراسم التأبين.

وتوافد الآلاف من محبي أسطورة الملاكمة الراحل "محمد علي" على بلدته لويفيل، الخميس، حيث أقيمت صلاة الجنازة على جثمان الراحل الذي صارع منافسيه داخل الحلبة وسعى إلى السلام خارجها.

وأقيمت الصلاة في قاعة فريدوم هول التي شهدت هزيمة بطل الوزن الثقيل السابق أمام ويلي بسمانوف في عام 1961 وكانت آخر مبارياته في لويفيل.

وحضر الجنازة ما يقدر بنحو 14 ألف شخص يمثلون العديد من الأعراق والعقائد وفيها أشار العديد من الحضور إلى محمد علي باسم "بطل الشعب."

وقال رجل الدين شرمان جاكسون، من جامعة جنوب كاليفورنيا، إن رحيل محمد علي جعلنا نشعر بوحدتنا أكثر في العالم، وأثنى الرجل على البطل الراحل لدفاعه عن قضية الأمريكيين السود خلال حركة الحقوق المدنية في الستينات وبعدها.

وأضاف "لقد رحل عن العالم إنسان صلب ورائع ومحب للحياة" في وصفه محمد علي الذي رفض الخدمة في الجيش الأمريكي خلال حرب فيتنام.

وتوفي محمد علي يوم الجمعة الماضي إثر إصابته بالتهاب حاد وانخفاض شديد في ضغط الدم في أحد مستشفيات أريزونا عن عمر ناهز 74 عاماً ليغيّب الموت واحدا من أبرز رموز القرن العشرين.

وقاد الإمام زيد شاكر المؤسس المشارك لكلية الزيتونة في بيركلي بولاية كاليفورنيا، صلاة الجنازة، وكان علي وأفراد أسرته يخططون لجنازته منذ 10 أعوام مؤكدين بذلك أن الجنازة ستكون علامة على اعتزاز علي بالدين الإسلامي الذي يدين به.

وكان بين الحضور رجل من بنغلادش اسمه محمد علي قال إنه جاء من بلده لتشييع جنازته رغم مرضه وعرض صورا لمحمد علي خلال زيارته لبنغلادش قبل نحو 40 عاماً.

وصعد محمد علي إلى قمة عالم الملاكمة في وقت لم يكن يتوقع من اللاعبين السود هذا الأداء وأدهش تفاخره أمريكا البيضاء حتى عندما كان يلعب تحت الاسم الذي ولد به كاسيوس كلاي.

وأصاب المجتمع الأمريكي بصدمة أخرى بانضمامه إلى حركة (أمة الإسلام) وتغيير اسمه في 1964، بعد اعتناقه الإسلام.