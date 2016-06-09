رئيس بلدية تل أبيب ينتقد الاحتلال‎ الإسرائيلي للفلسطينيين

أحد جرحى عملية تل أبيب مساء أمس – رويترز

انتقد رون خولداي، رئيس بلدية تل أبيب، الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين في أعقاب الهجوم الذي أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين في المدينة مساء أمس الأربعاء.

وقال "خولداي" لإذاعة "جيش الاحتلال الإسرائيلي" اليوم الخميس، "نحن الدولة، الوحيدة في العالم الذين يعيش شعب آخر تحت احتلالنا، ويحرمون من أي حقوق مدنية".

وأضاف، "حين تغيب (العمليات الإرهابية)، لا أحد يتحدث عن الاحتلال، ولا أحد يملك الجرأة للقيام بخطوات باتجاه نوع من الترتيبات النهائية

وأشار "خولداي"، إلى أنه "لا يمكنك أن تُبقي الناس في وضع يكونون فيه تحت الاحتلال ومن ثم تتوقع منهم أن يصلوا إلى استنتاج بأن كل شيء على ما يرام

ومعروف عن رئيس بلدية "تل أبيب" أنه من مؤيدي حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

وكان 4 إسرائيليين قتلوا وأصيب تسعه في هجوم نفذه فلسطينيان مساء أمس في وسط مدينة تل أبيب

لكن "خولداي" قال رداً على الهجوم "سنواصل العيش في تل أبيب، سنواصل البناء والتمتع في المدينة ولن يهزمنا (الإرهاب)".

ومنذ 49 عاما تحتل إسرائيل الأراضي الفلسطينية , دون أن تلوح في الأفق مؤشرات على قرب إنهاء ذلك الاحتلال في ظل تعثر المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

وسارع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، إلى تنفيذ 4 عقوبات ضد سكان مدينة "يطا" التابعة لقضاء الخليل، جنوبي الضفة الغربية، ردًا على تنفيذ اثنين من سكانها هجوما في مدينة تل أبيب، مساء أمس.

وشملت العقوبات، فرض طوقٍ أمني على المدينة، واستعداد القوات الإسرائيلية لهدم منزل عائلة أحد منفذي الهجوم، فضلًا عن شن حملة اعتقالات، وإلغاء تصاريح عمل ممنوحة للسكان من ذوي منفذي الهجمات.

وتأتي العقوبات في وقت تصاعدت فيه دعوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية إلى فرض عقوبات أشد ضد عائلات منفذي الهجمات بما فيها الطرد من البلاد.

وتعد عملية مساء أمس، في مطعم وسط مدينة تل أبيب، هي أكبر عملية يتم تنفيذها، منذ بداية الهبة الشعبية في أكتوبر تشرين أول الماضي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "قام بعملية مسح هندسي لمنزل أحد منفذي هجوم أمس، تمهيدًا لهدمه .

كما قررت السلطات تجميد 204 تصاريح عمل داخل إسرائيل، كان قد تم إصدارها سابقا لأقارب منفذي هجمات.

ودعا، وزير المواصلات الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" إلى الإسراع في سن قانون لإبعاد منفذي الهجوم، مضيفًا "يتوجب إجراء علاج جذري للقرية التي يخرج منها الإرهابيون" في إشارة لمدينة "يطا".

من جهتها قالت وزيرة الثقافة ميري ريغيف، "ينبغي تنفيذ سلسلة من الإجراءات السياسية الانتقامية، ومنها سحب تصاريح دخول البلاد من عائلات "المخربين" على حد تعبيرها بشكل دائم وهدم بيوتهم وإبعادهم".

وسبق أن قال مسؤولون إسرائيليون، إنهم يريدون إبعاد عائلات منفذي الهجمات إلى قطاع غزة وخارج الأراضي الفلسطينية.

وأعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أنه " تقرر تعزيز عدد القوات العسكرية المتواجدة في الضفة الغربية بكتيبتين إضافيتين"، وفقاً لتعبيره، مشيراً إلى أن "تعزيز القوات سيتم اليوم".