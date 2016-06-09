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بالفيديو: ديناصورات افتراضية تطارد سيدة أيرلندية !

9/6/2016

في رد فعل غير متوقع، ارتدت الجدة نظارات الواقع الافتراضي لأول مرة بعد إلحاح من حفيدها، لتشاهد فيلم "جوارسيك بارك Jurassic Park"، وما أن رأت الديناصورات تتجه مسرعة نحوها حتى انهارت وبدأت في الصراخ.

ووفقاً لصحيفة ديلي ستار البريطانية وموقع فوكس نيوز إنسيدر، فإن الجدة وهي من منطقة بورتاداون في أيرلندا الشمالية، كانت تستمتع بأمسية هادئة لطيفة مع العائلة حينما طلب منها حفيدها أن ترتدي نظارة العالم الافتراضي لتشاهد فيلماً جذاباً.

وحينما ارتدت الجدة النظارة بدت هادئة لكن سرعان ما تدمر كل شيء، فبمجرد أن رأت الديناصورات العملاقة تتجه مسرعة نحوها حتى أصابها الذعر وبدأت في الصراخ والدفع كالأطفال محاولة الابتعاد عن طريق الديناصورات.

ولم تتحمل الجدة عالم الوحوش الافتراضية الغريب عليها فخلعت النظارة سريعاً، بينما انتاب أحفادها نوبة من الضحك.

 

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