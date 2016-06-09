العبدة: روسيا تحاول فرض حل سياسي على مقاس الأسد

أنس العبدة – الجزيرة

اتهم رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس العبدة، روسيا بالعمل على إلحاق الهزيمة بالثورة السورية، وفرض حل سياسي على مقاس نظام بشار الأسد.

واعتبر، العبدة أن "عدم جدية النظام في مفاوضات جنيف الأخيرة التي انطلقت أواخر يناير كانون ثاني الماضي، أثبتت أن روسيا باعتبارها راعية للعملية السياسية في سوريا إلى جانب الولايات المتحدة، لم تقم بالدور المنوط بها والمتمثل في ممارسة الضغط على نظام الأسد".

وأضاف، "دائما ما يقول الروس إن هامش المناورة لديهم ضيق فيما يتعلق بالضغط على النظام وهذا يقولونه علناً ومع الدبلوماسيين، وهم يقولون بذلك إما لكي لا يحدثوا مستوى عال من التوقعات، أو لأنهم لا يملكون إرادة حقيقة فيما يتعلق بالانتقال السياسي".

وتابع، "ربما يكون هناك تصور لدى روسيا يتضمن إنشاء حكومة وحدة وطنية، والإبقاء على النظام، بل وحتى السماح للأسد بالترشح مرة أخرى للرئاسة وهذا أبعد ما يكون عن الحد الأدنى للعملية السياسية".

واعتبر "العبدة" محاولات روسيا إدراج فصيلي "أحرار الشام" و"جيش الإسلام" المعارضين، على قوائم الإرهاب "محاولات يائسة القصد من ورائها تمييع وهزيمة الثورة السورية".

ولفت أن "موقف المعارضة السورية، واضح، حيث نعتبر الفصيلين المذكورين، من الفصائل المقاتلة المعتدلة ويشكلان أحد أهم أسس الثورة ولا يمكن الحديث عن حل سياسي دونهما ".

وفيما يتعلق بعملية التفاوض بين النظام والمعارضة قال "العبدة" إنهم "لم يتسلموا من جانب النظام أية وثيقة بخصوص الحل السياسي، وإن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لم يبلغهم بأي تفاصيل بشأن المقترحات المقدمة من النظام (في حال وجودها)، مشيراً إلى أن المعارضة السورية تدرس حالياً تقديم تفاصيل رؤيتها للمرحلة الانتقالية وبعد إقرارها من الهيئة العليا للمفاوضات سيتم تقديمها لدي ميستورا".

وذكر أن المعارضة مستعدة للذهاب لجولة جديدة من المفاوضات "في حال شعرت بوجود جدية من المجتمع الدولي"، موضحاً أنه من المزمع أن تنعقد جولة مباحثات تقنية قريبة إلا أن النظام يتهرب منها لأنه لا يريد أن يخوض في تفاصيل الحل السياسي".

وطالب "العبدة" المجتمع الدولي بتوضيح الأمور، والإشارة صراحة للطرف الذي يعيق المسار السياسي، والآخر الذي يقدم أفكارًا إيجابية، على حد تعبيره.

وبخصوص المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، ذكر "العبدة" أن الأمم المتحدة تنتظر موافقة النظام لإلقاء المساعدات جواً على تلك المناطق، وقال "لكن لو كانت لدى النظام نية لذلك، لسمح بدخول المساعدات براً".

معتبرا أن "العوائق التقنية التي تقول الأمم المتحدة إنها تواجهها بهذا الخصوص يمكن التغلب عليها بسهولة".

وأفاد أن "تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى وجود نحو 700 ألف سوري محاصرين في 28 منطقة، إلا أن تقديرات الائتلاف تفيد بوجود نحو مليون شخص بحاجة لمساعدات عاجلة".

وأوضح العبدة، أنهم تواصلوا مع الجانب الأمريكي، عقب تناقل وسائل الإعلام أنباءًا عن وجود اتفاق أمريكي روسي على دستور جديد لسوريا، مشيرًا أن المسؤولين الأمريكيين نفوا وجود مثل هذا الاتفاق، مؤكداً أن الدستور "هو عقد اجتماعي وهناك آليات واضحة لكتابة الدستور ولن تتم إلا عبر الشعب السوري".