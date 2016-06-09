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التضخم في مصر يسجل أعلى زيادة منذ نحو عامين

9/6/2016

المصريون يشعرون بالضغوط لارتفاع معدل التضخم – رويترز

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إن معدل التضخم الشهري لأسعار السلع والخدمات في البلاد ارتفع بنسبة 3.2% في مايو أيار 2016 مقارنة بالشهر السابق عليه، ليسجل أعلى زيادة شهرية منذ يوليو تموز 2014.

وأوضح الجهاز في بيان له اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي ارتفع في مايو 2016 إلى 12.9% مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، وهو أعلى مستوى للتضخم السنوي خلال عام.

وأرجع الجهاز ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 8.4% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.8% ومجموعة الخضروات بنسبة 3.8% ومجموعة الفاكهة بنسبة 5.2% ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4% وقسم الرعاية الصحية بنسبة 15.1%.

وشدد البنك الدولي في تقريره الصادر أمس حول توقعات النمو العالمي، أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر ما يزال يمثل تحدياً رئيساً.

وأشار البنك الدولي في تقرير حديث، "يتعين على البنك المركزي المصري مواصلة الجهود لكبح جماح التضخم في ضوء استقرار أسعار النفط، واستمرار خفض الدعم في عام 2015 وتخفيض قيمة العملة في الربع الأول من 2016".

يذكر أن الدولار يساوي 8.88 جنيه مصري في السوق الرسمية.

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