استعدادات لجنازة استثنائية لأسطورة الملاكمة "محمد علي"

أردوغان سيكون من أبرز حضور الجنازة

تستعد مدينة لويفيل الأمريكية لمراسم تشييع جنازة أسطورة الملاكمة محمد علي، الذي توفي مطلع هذا الأسبوع عن عمر ناهز 74 عاما.

وتقام مراسم الجنازة الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلي (16:00 ت.غ) في مسقط رأس محمد علي في صالة "فريدوم هول" التي شهدت أول مباراة ملاكمة احترافية لمحمد علي عام 1960.

وتوافد المئات من محبي "محمد علي" على المركز الذي يحمل اسمه ويقع أمام المنزل الذي شهد مولده ونشأته؛ حيث حرص الحضور على وضع أكاليل الزهور أمام المركز تعبيرا عن اعتزازهم بالبطل الراحل.

ويتوقع أن يشارك في صلاة الجنازة نحو 15 ألف مسلم، من بينهم قيادات إسلامية أمريكية ودولية أبرزهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويقام حفل لتأبين الملاكم الراحل غدا الجمعة في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي يتحدث فيه عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

وتوفي كلاي في 3 يونيو/حزيران الجاري في المستشفى التي نقل إليها لمعاناته من مشكلات في جهازه التنفسي، ليضع بذلك نهاية لحياة مليئة بالانتصارات، فضلا عن معاناته جراء إصابته لسنوات طويلة بمرض الشلل الرّعاش.

وإلى جانب البطولات العالمية التي حققها الملاكم الشهير، كان له دور في الحياة السياسية الأمريكية، بتقديمه الدعم لحركات السّود والمسلمين، وساءت حالته الصحية منذ عام 2014، بعد إصابته بعدوى في المسالك البولية.

واعتنق محمد علي الإسلام عام 1964، وفاز ببطولة العالم للوزن الثقيل 3 مرات خلال 19 عاما في أعوام 1964 و1974 و1978.