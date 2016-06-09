أوباما: "هيلاري" صنعت التاريخ وأنا أدعمها

كلينتون تتطلع لخلافة أوباما في البيت الأبيض – رويترز

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس دعمه للمرشحة الديموقراطية "هيلاري كلينتون" في السباق الرئاسي الأميركي ما يعطي دفعا قويا لحملتها ويضع حدا للقلق ازاء وحدة الحزب الديمقراطي في ختام انتخابات تمهيدية طويلة ومضنية.

وجاء موقف أوباما بعد لقائه سناتور فيرمونت "بيرني ساندرز" الذي هزمته كلينتون في الانتخابات التمهيدية لكنه لا يزال عمليا في السباق، بحصولها على عدد اصوات المندوبين اللازمة لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي رسميا خلال مؤتمر يوليو تموز المقبل.

وقال أوباما في رسالة عبر الفيديو بثت بعيد استقباله "ساندرز" في البيت الابيض "انا ادعمها" وهنأها لكونها "صنعت التاريخ".

وأضاف، "اعتقد انه لم يكن هناك ابدا مرشح مؤهل الى هذا الحد لتولي هذا المنصب".

وردت وزيرة الخارجية السابقة فورا عبر موقع التدوين المصغر "تويتر" قائلة "اتشرف بانك الى جانبي".

وأعلن فريق "حملة كلينتون" إن الرئيس الاميركي سيشارك في حملة انتخابية للمرشحة الديموقراطية تنظم الاربعاء المقبل في "ويسكونسن".

وأوباما مصمم على بذل كل الجهود من أجل أن يخلفه في البيت الابيض مرشح ديموقراطي عام 2017، وتدخل منذ أيام لتنظيم صفوف الحزب من أجل دعم هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر تشرين الثاني.

ولم يقر "ساندرز" بهزيمته لكنه اعتمد لهجة اكثر تصالحية، فقد أعلن الخميس نيته العمل مع كلينتون التي فازت في الانتخابات التمهيدية الديموقراطية.

واستقبل "اوباما" ، "ساندرز" في مكتبه البيضاوي في البيت الابيض على مدى أكثر من ساعة.

ولم يدل "ساندرز" باي تعليق على المنافسة بينه وبين "كلينتون"، لكنه مد يده اليها. وقال، "أتطلع للقائها قريبا لكي نرى كيف يمكننا العمل معا لهزيمة"دونالد ترامب" وتشكيل حكومة تمثلنا".