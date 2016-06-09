أعلى معدل شهري لارتفاع الأسعار بمصر خلال عامين

رغم وعود متتالية من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهة ارتفاع الأسعار، إلا أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي أعلن اليوم الخميس ارتفاع معدل التضخم لشهر مايو/أيار الماضي بنسبة 3.2 % عن شهر أبريل/نيسان 2016، وهو أعلى معدل ارتفاع شهري محقق منذ يوليو/ تموز 2014.

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وعد السيسي الشعب المصري بانخفاض الأسعار قائلا: "أوعوا تتصوروا أنه يغيب عني ارتفاع الأسعار … أنا واحد منكم أعرف كويس الظروف الصعبة للناس، وإن شاء الله آخر هذا الشهر هتكون الدولة خلّصت تدخلها لخفض الأسعار بشكل مناسب، واللي (الذي) هيوفر طلبات الناس من السلع الأساسية".

وخلال حفل إطلاق إشارة البدء في مشروع تنمية شرق بورسعيد، عاد السيسي وتراجع عن وعوده بتخفيض أسعار السلع مع نهاية شهر نوفمبر، مرجئا قرار خفض الأسعار لمدة شهر كامل، ليَعد بخفضها نهاية شهر ديسمبر / كانون الأول حيث قال: "إنه بنهاية شهر 12 سيكون هناك تقليل الأسعار في مصر، وهناك منافذ ثابتة ومتحركة من أجل تقليل الأسعار".

وأضاف: "أن كثيرا من رجال الأعمال تجاوبوا بمنتهى المسؤولية لتخفيض الأسعار، مقدمًا الشكر لهم، وكلف الحكومة بضبط الأسعار الآن، ومستقبلًا ونرى ذلك على محدودي الدخل بالشارع المصري، وسيجد المصريين أسعار مناسبة خلال الأيام القادمة، وتوزيع مليون ونصف كرتونة على المناطق الأقل دخلًا من قبل القوات المسلحة".

صعوبات تواجه خفض الأسعار

غير أن الإجراءات التي تحدث عنها السيسي لم تسهم كثيرا في حل المشكلة؛ إذ أن طرح كميات صغيرة من السلع من خلال بعض المنافذ الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة التموين لا تمثل سوى نسبة ضئيلة ولا تستطيع المنافسة أمام القطاع الخاص والتجار، الذي لا تستطيع السلطات ضبط أسعارهم.

كما أن هذه الإجراءات لا تغطي سوى مناطق جغرافية محدودة في بعض المدن، ولا يمكنها الوصول إلى جميع المصريين والمناطق الفقيرة في المدن والريف بوجه عام، إضافة إلى أن الأزمة الحقيقية هي أن معظم السلع الاستهلاكية مستوردة، وهو ما سيجعل الارتفاع مستمرا خاصة مع عدم استقرار سعر الدولار.

كما أن خفض الدعم ورفع أسعار الطاقة يزيد من تكاليف الإنتاج وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ويرى محللون أن خفض الأسعار لن يتم بدون تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها جهازي حماية المستهلك، والمنافسة، وتفعيل دورهما في مواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق، وبالتالي فإن خفض الأسعار أمر مستحيل.

فقد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الخميس بيانا صحفيا أعلن فيه ارتفاع معدل التضخم لشهر مايو/أيار الماضي بنسبة 3.2 % عن شهر أبريل/نيسان 2016، وهو أعلى معدل ارتفاع شهري محقق منذ يوليو/ تموز 2014، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 8.4%، وارتفاع أسعار مجموعة الأرز بنسبة 18.7%، وارتفاع أسعار مجموعة الدواجن بنسبة 4.6%، وارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الجافة بنسبة 4.4 %، وارتفاع أسعار مجموعة الليمون بنسبة 19.1 %، وارتفاع أسعار مجموعة زيت الطعام بنسبة 4.6%، وارتفاع أسعار مجموعة الشاي بنسبة 8.6 %، وارتفاع أسعار مجموعة السجائر المستوردة بنسبة 18.5%، وارتفاع أسعار مجموعة المنتجات الورقية بنسبة 8.2 %، وارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 22.8 %، وارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 9%، وارتفاع أسعار مجموعة خدمات السينما والمسرح بنسبة 16%.

52% زيادة في سعر الأرز

وبالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 15%، وارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 19.25 %، حيث ارتفعت أسعار الخضروات الجافة بنسبة 27.1%، والبطاطس بنسبة 40.2%، وارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 12.6 %، وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 26.6%، وارتفعت أسعار مجموعة الأرز بنسبة 51.9%، وارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 22.6%، وارتفعت أسعارمجموعة لبن جاف الأطفال بنسبة 18.5%، وارتفعت أسعار مجموعة لبن الحليب بنسبة 11%، وارتفعت أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 13.1%، وارتفعت أسعار مجموعة والمأكولات البحرية بنسبة 20.1%، وارتفعت أسعار الشاي بنسبة 27.6%، وارتفعت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 33.2%، وارتفعت أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 22.3%، وارتفعت أسعار الرحلات السياحية بنسبة 18.2%، وارتفعت أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 23.2%.

وقد أطلق كثير من المدونين هاشتاجات أعربوا من خلالها عن سخطهم من وعود الحكومة والرئيس السيسي التي لم تتحقق.