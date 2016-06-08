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مقتل 4 إسرائيليين وإصابة آخرين في إطلاق نار بتل أبيب

8/6/2016

إصابة تسعة أشخاص في إطلاق نار بتل أبيب

 

قال مراسل الجزيرة إن 4 إسرائيليين قتلوا وأصيب خمسة أخرون في عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب فيما تضاربت الأنباء بشأن مقتل منفذ العملية.

وبحسب المعلومات الأولية فإن عملية إطلاق النار وقع في مجمع "سارونا" التجاري، مما تسبب بمقتل أربعة إسرائيليين وإصابة خمسة أخرين على الأقل.

وقالت الشرطة في بيان لها إنها قامت "بتحييد" أحد منفذي العملية، فيما أشارت إلى أنه سمعت أصوات إطلاق نار أخرى في مكان قريب من العملية.

وتعتقد الشرطة أن أحد منفذي العملية قد أصيب، فيما هرب الثاني باتجاه "شارع "هأربعاه" القريب من المكان.

وقامت الشرطة باحتجاز العشرات من المواطنين الذين يرتادون المجمع التجاري داخل المحال التجارية تحسبا لوقوع إصابات.

 

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