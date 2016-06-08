معاناة فقراء مصر في رمضان تتفاقم بعد غلق الجمعيات

مع قدوم شهر رمضان، تزداد معاناة الفقراء في مصر تزامنا مع حملة تضييق أمني تتعرض لها الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية، بدعوى انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين. وتعد مصر واحدة من أكثر الدول العربية معاناة من الفقر.

ورغم تباين التقديرات بشأن نسب الفقر، إلا أنها تبقى مرتفعة بشكل كبير وتتركز في الأرياف. وتشير تقديرات المجالس القومية المتخصصة في مصر إلى أن 46% من المصريين -خاصة منهم النساء والأطفال- لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية، ويعتمد نسبة كبيرة من هؤلاء الفقراء على الجمعيات الخيرية لسد جزء من احتياجاتهم. وبدلاً من دعم الحكومة لهذه الجمعيات التي تمد يد العون إلى المواطنين وتساعدهم في توفير الخدمات التي عجزت الدولة عن توفيرها، فوجئ الجميع بقرار الحكومة بتجميد أموال 1055 جمعية أهلية تقدم رعاية في كافة المجالات لأكثر من 30 مليون مصري.

صمت رغم المعاناة

كانت زيارة الجمعيات الأهلية التي تقدم الدعم للفقراء، وتساعدهم في تحمل تكاليف المعيشة والعلاج والسكن، في بداية كل شهر وخصوصا في شهر رمضان، ديدن الفقراء والمحتاجين في مصر، وبعد قرار حظر الجمعيات، قلّت التبرعات وانخفضت قيمة المعونة لأقل من 50%، أو لم تعد متاحة على الإطلاق، ولم تعد هذه الطبقة قادرة على مواجهة غلاء الأسعار الذي تجاوز 100% خصوصا السلع الغذائية.

واختفت مشاهد تجمع مئات الفقراء ومحدودي الدخل في مصر، أمام مقرات الجمعيات الخيرية، منذ قرار الحكومة المصرية بغلق ما يزيد عن ألف جمعية وحظر جميع أنشطتها وتجميد أموالها، وهكذا أصبح فقراء مصر هم المتضرر الأول من قرار الحظر، الذي مضى عليه أكثر من عامين، بحسب مراقبين.

ورغم المعاناة لم يرفع الفقراء أصواتهم احتجاجا على هذه القرارات، التي تعني الموت البطئ لهم ولذويهم خوفا من بطش السلطة التي غيبت كل الأصوات المعارضة خلف أسوار السجون والمعتقلات.

نروح لمين؟

قال مسؤول بلجنة التواصل الإعلامي بجمعية (رسالة) الخيرية التي لم يشملها قرار الحظر، في تصريحات صحفية، إن الكثير من الحالات الإنسانية باتت تتدفق على الجمعية منذ قرار حظر الجمعيات الأهلية الذي أطاح بالمئات منها، و"للأسف في بعض الأحيان نكون غير قادرين على الوفاء باحتياجات كل الحالات التي تردنا، لأن القرار أثر علينا سلباً؛ بتقليل التبرعات التي أصبحت تصلنا من المواطنين العاديين، أو المؤسسات المختلفة ورجال الأعمال وغيرهم". ورغم تمكن بعض الجمعيات من العودة لنشاطها تحت إشراف الحكومة، لكن الأزمة الحقيقية أن نسبة التبرعات التي كانت تصلها قلّت.

وأصبح السؤال الوحيد الذي يعجز متطوعو العمل في "رسالة" عن الرد عليه، هو "طيب نروح فين ونعمل إيه؟، هناك بعض الحالات التي لا نتمكن من مساعدتها، هي تلك التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية باهظة التكاليف، ولا تتمكن الجمعيات الأهلية الصغيرة من تحملها، فقد كانت تلك مهمة الجمعيات الكبرى، مثل عمليات الفشل الكلوي والكبدي والغضروف وخلافه، ولكن بقدر ما نستطيع، نحاول تقديم المساعدة.

وبلغ عدد الجمعيات التي تم إغلاقها 1055 جمعية أهلية، كانت المتنفس الوحيد للعمل الخيري في ربوع الجمهورية، أبرزها جمعيات الجمعية الطبية الإسلامية التي أسست عشرات المستشفيات التي تخدم في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، وتخدم ما يزيد على خمسة ملايين مصري، بالإضافة إلى الجمعية الشرعية التي أسست قبل حوالي مائة عام وتقدم خدمات لنصف مليون أسرة مصرية مثل رعاية الأيتام والأرامل، وتقدم خدمات طبية وصلت إلى حد إنشاء مستشفيات على مستوى عال ترعى الفقراء.

وعلى سبيل المثال فإن للجمعية الشرعية وحدها 1090حضانة منتشرة في 18 محافظة، إضافة إلي 30 مركزًا طبيا في التخصصات الطبية باهظة الثمن، والتي تقدمها بالمجان للفقراء والمحتاجين، لاسيما أنها تركز على علاج الأمراض المزمنة مثل الغسيل الكلوي، ومراكز رعاية الأطفال المبتسرين، والأشعة التشخيصية، وعلاج الحروق والأورام، بالإضافة إلي مشروعاتها المتعددة لرعاية الأيتام وأمهاتهم، وطلاب العلم الفقراء والبالغ عددهم 540 ألف يتيم و250 ألفًا من أمهاتهم، ومحطات تنقية مياه الشرب والتي يصل عددها إلى 700 محطة يشرب منها ماءً نقيًا 8.5 مليون مواطن يومياً.

4 مليار دعم

ويذكر واحد من مديري مستشفيات الجمعية الطبية الإسلامية: أن الجمعية كانت تضم 30 مستشفى، بخلاف المراكز والمستوصفات والعيادات الخارجية والصيدليات؛ وكان يعمل بها ما يقرب من 2000 طبيب وطبيبة، بينما تستقبل سنويًا أكثر من 2 مليون مريض، وتجرى حوالى 60 ألف عملية جراحية؛ حيث تدعم الفقراء بنحو 4 مليارات جنيه سنويًّا، من خلال خدمتها الطبية التي تقدمها للمواطنين بأسعار رمزية.

كما تجري الجمعية العديد من جراحات دقيقة مثل: جراحات القلب المفتوح، ونقل الكلى، وجراحات الأورام، وجراحات الأطفال، إضافة إلى قسم متكامل للحروق

وكانت لجنة مشكّلة من قبل وزارة العدل المصرية، يرأسها مساعد الوزير، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2013، أصدرت قراراً بتجميد أموال 1055 جمعية أو فرع لجمعية أهلية، تم حصرها في 72 كشفاً، وتم إرسالها إلى البنك المركزي لتنفيذ القرار. وفور تلقي البنك المركزي القرارَ، أصدر تعميماً إلى البنوك العاملة في مصر، يقضي بتجميد الحسابات المصرفية لتلك الجمعيات، ويمنع القائمين عليها من التصرف فيها.

لقد أسهمت قرارات سلطات ما بعد انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 بتجميد العمل الخيري في زيادة معدلات الفقر ومعاناة الفقراء. فبحسب دراسة أجراها مركز معلومات مجلس الوزراء كشفت أن نحو 30 مليون مصري في قاع الفقر لا يجدون أمامهم سوى الجمعيات الخيرية الأهلية.