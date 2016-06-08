البث الحي
منوعات

مشروع قانون مصري يُجرم حيازة مطبوعات ترمز لجماعات "إرهابية"

8/6/2016

شريف إسماعيل – رويترز

وافقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بفرض عقوبات بالسجن والغرامة على من يحوز أو يستورد مطبوعات ترمز لجماعات "إرهابية".

وبحسب البيان الصادر عن "رئاسة مجلس الوزراء" ، أقرّ المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة تنص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها، أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها".

ومن المقرر أن يتم طرح هذا التعديل على البرلمان لإقراره نهائياً، بحسب ما ينص عليه الدستور المصري.

ولم يحدد القانون جماعات بعينها، وترك الأمر مفتوحاً، غير أن السلطات المصرية الحالية كانت قد اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين، "إرهابية"، في ديسمبر كانون أول 2013، كما أُدرجت جماعات مسلحة تنشط في سيناء بقائمة "الجماعات الإرهابية"، ومنها "أجناد مصر"، و"ولاية سيناء" التي بايعت "تنظيم الدولة"، في وقت سابق. وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على عدد ليس بالقليل من معارضيها، بحجة رفع "شارة رابعة العدوية"، في إشارة إلى اعتصام مؤيدي محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في ميدان رابعة العدوية، والذي تم فضه يوم 14 أغسطس آب 2013.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)