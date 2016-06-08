مشروع قانون مصري يُجرم حيازة مطبوعات ترمز لجماعات "إرهابية"

شريف إسماعيل – رويترز

وافقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بفرض عقوبات بالسجن والغرامة على من يحوز أو يستورد مطبوعات ترمز لجماعات "إرهابية".

وبحسب البيان الصادر عن "رئاسة مجلس الوزراء" ، أقرّ المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة تنص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها، أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها".

ومن المقرر أن يتم طرح هذا التعديل على البرلمان لإقراره نهائياً، بحسب ما ينص عليه الدستور المصري.

ولم يحدد القانون جماعات بعينها، وترك الأمر مفتوحاً، غير أن السلطات المصرية الحالية كانت قد اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين، "إرهابية"، في ديسمبر كانون أول 2013، كما أُدرجت جماعات مسلحة تنشط في سيناء بقائمة "الجماعات الإرهابية"، ومنها "أجناد مصر"، و"ولاية سيناء" التي بايعت "تنظيم الدولة"، في وقت سابق. وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على عدد ليس بالقليل من معارضيها، بحجة رفع "شارة رابعة العدوية"، في إشارة إلى اعتصام مؤيدي محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في ميدان رابعة العدوية، والذي تم فضه يوم 14 أغسطس آب 2013.