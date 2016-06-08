لعنة الفراعنة تطارد التنقيب عن الذهب في مصر

أثناء التجوال في صحراء مصر الشرقية أمعن مارك كامبل الرئيس التنفيذي لشركة الكسندر نوبيا النظر من سيارته الجيب ليري تلالا شديدة الثراء بالذهب الذي قد يجتذب استثمارات بالمليارات ويسهم في دفع الاقتصاد المصري المتداعي وعلى شركته أن تستكشف إمكانية ذلك.

وظل قطاع التعدين عن الذهب في مصر لأعوام كبيرا في إمكانياته فقيرا في استثماراته وهذا نتيجة التنافر الصارخ بين التكوينات الجيولوجية الساحرة والإطار التجاري غير الجذاب للتعدين.

وعلى الرغم من تاريخ التنقيب عن الذهب الذي يرجع لعصر الفراعنة إلا أن القطاع خامل إلى حد ما، ومع وجود منجم واحد فقط لإنتاج الذهب هو منجم السكري الذي تديره شركة سنتامين يسهم القطاع بنسبة واحد بالمئة فقط في إجمالي الناتج المحلي.

لكن الحكومة أعلنت في العام الماضي عن اعتزامها رفع نسبة مساهمة التعدين إلى خمسة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال عشرة أعوام.

ومن المنتظر أن تنطلق في الشهر الحالي جولة لمنح تراخيص امتيازات تعدين جديدة هي الأولى منذ عام 2009 عندما جذب الازدهار العالمي في التنقيب عن الذهب مجموعة من المستثمرين لمصر للمرة الأولى على الرغم مما قاله العديد منهم بشأن سوء الشروط التجارية.

وغادر معظم هؤلاء المستثمرين بعد ثورة 25 يناير 2011 بسبب زيادة الاضطرابات السياسية وهبوط أسعار الذهب عالميا.

لكنه وبفضل قانون التعدين الجديد لعام 2014 الذي ساعد في تيسير الاستثمار تريد مصر اجتذابه مجددا.

وقال ليونارد كار الخبير الجيولوجي في شركة الكسندر نوبيا ومقرها فانكوفر إن القشرة القارية القديمة التي أقيم عليها اثنان من مشروعات الشركة ممتلئة عن آخرها بثروة معدنية يمكن استخراجها.

وأضاف "عثر على معادن متنوعة هنا خاصة الذهب والفضة والنحاس والحديد والقصدير وترسيبات ضخمة من كبريتيد الذهب وترسيبات الذهب العضوية… وغيرها. الأمر مثير للاهتمام لأنه ممتد إلى السعودية وإلى السودان وإلى إريتريا حيث اكتشفت مناجم ضخمة ويجرى تطويرها. ولدى مصر إمكانية تطوير صناعة تعدين مماثلة."

ولكن الكسندر نوبيا -وهي واحدة من ثلاث شركات تنقيب تعمل داخل مصر- متفائلة بشأن الوضع.

وبالنسبة لألكسندر نوبيا -الشركة الجديدة نسبيا في مجال التنقيب سبق وغامرت في العديد من المشروعات المحفوفة بالمخاطر على أمل تحقيق نجاح يحقق لها نقلة كبيرة- فإن تاريخ التعدين في مصر يجعلها رهانا قويا.

وتتناثر في المنطقة الجبلية التي يغطيها امتياز الشركة آثار أعمال تنقيب سابقة.

وقال كامبل إن هذه الآثار تمثل إرشادات لعمليات تنقيب مستقبلية ستسهم في توفير التكاليف عندما تتيح التكنولوجيا الحديثة لعمال التنقيب في العصر الحديث الحفر على أعماق أكبر واستخراج معادن أقل درجة عمن سبقوهم.

وأضاف "هناك نحو 6 آلاف عام من تاريخ التعدين هنا وجزء كبير منه من الذهب… إنه يوفر خريطة طريق لكل الفرص تقريبا."

وقال كامبل إن الأفق الذي بدأت شركته في استكشافه في عام 2011 من المحتمل أن يثمر كشفا تجاريا هاما في العام المقبل. وهو يخطط لبدء بناء ثاني منجم في مصر بحلول عام 2019.

