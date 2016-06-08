كلينتون تفوز بترشيح الديموقراطيين للرئاسة الأمريكية

هيلاري كلينتون أعلنت فوزها بترشيح حزبها للرئاسة (رويترز)

أعلنت هيلاري كلينتون نفسها فائزة بترشيح الحزب الديمقراطي الأمريكي لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين ثان القادم، لتصبح بذلك أول امرأة تخوض هذا السباق عن حزب كبير.

واحتفلت "كلينتون" بفوزها على منافسها بيرني ساندرز في سباق الترشح قائلة إنها وصلت إلى "نقطة فارقة" في تاريخ الولايات المتحدة كأول امرأة تقود حزباً رئيسياً في سباق إلي مقعد الرئاسة بالبيت الأبيض.

وقالت كلينتون (68 عاماً) في كلمة وجهتها إلى مؤيديها في حي بروكلين في نيويورك حيث اعتبرت إنجازها صفحة جديدة في التاريخ الطويل لحركة حقوق المرأة.

ودعت كلينتون مؤيدي ساندرز إلى الانضمام إليها، وقالت إن الحزب الديمقراطي تلقى دعماً من حملته من أجل القضاء على عدم المساواة في الدخل والتي استحوذت على حشود ضخمة واستقطبت ناخبين من الشبان.

وعلى النقيض شنت كلينتون هجوماً قاسياً على المرشح المفترض للحزب الجمهوري دونالد ترامب لاستخدامه خطاباً مثيراً للانقسام يستهين بالنساء والمسلمين والمهاجرين.

وقالت إن المخاطر في هذه الانتخابات مرتفعة والخيار واضح، معتبرة أن دونالد ترامب غير مؤهل فيما يتعلق بالسيطرة على مشاعره وضبط النفس لأن يكون رئيساً للبلاد وقائداً أعلى للقوات المسلحة.

وهنأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما "كلينتون" خلال اتصال هاتفي، بفوزها بالعدد الكافي من أصوات المندوبين لضمان نيل ترشيح الحزب لها ووصف حملتها الانتخابية بـ "التاريخية" وامتداد لكفاحها خلال مشوار حياتها من أجل أسر وأبناء الطبقة الوسطى.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إن أوباما أثنى على ساندرز بسبب إثارته حماس ملايين الأمريكيين، وسيجتمع أوباما مع ساندرز في البيت الأبيض غدا الخميس بناء على طلب الأخير.

من جهة أخرى، أضاف الجمهوري دونالد ترامب إلى رصيده من أصوات المندوبين في آخر جولة من الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية، وتم إعلان فوز ترامب في ولايات نيوجيرسي ونيومكسيكو وساوث داكوتا ومونتانا وكاليفورنيا.