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فيفا ينصف محمد صلاح ويرفض شكوى "فيورينتينا"

8/6/2016

محمد صلاح – لاعب روما الإيطالي

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء شكوى نادي فيورنتينا الإيطالي ضد قرار فريق تشيلسي الإنجليزي بإعارة نجمه الدولي المصري محمد صلاح إلى فريق روما الإيطالي الموسم الماضي.

وانتقل صلاح إلى تشيلسي في يناير/ كانون الثاني عام 2014 من فريق بازل السويسري، قبل أن يرحل عن الفريق اللندني للانضمام إلى صفوف فيورنتينا على سبيل الإعارة في وقت لاحق من العام، حيث خاض معه 16 مباراة.

وأعير صلاح (23 عاما) إلى روما مطلع الموسم المنصرم، مما دفع فيورنتينا، الذي توقع استمرار اللاعب معه خلال موسم 2015 -2016 للمطالبة بمعاقبة اللاعب الذي أخل ببنود عقده مع النادي، على حسب زعم مسؤولي الفريق الإيطالي.

ورغم أن قرار فيفا ليس نهائيا، لكنه برأ مسؤولي تشيلسي من ارتكاب أي مخالفات في هذا الشأن.

وذكر فيفا في بيان "يمكننا التأكيد أن غرفة فض المنازعات تعاملت مع النزاع القائم بين نادي فيورنتينا الإيطالي واللاعب محمد صلاح ونادي تشيلسي الإنجليزي".

أضاف فيفا "تم إبلاغ الطرفين في الثامن من حزيران/يونيو الجاري بالنتائج التي تم التوصل إليها، حيث تم رفض ادعاء النادي الإيطالي، وبما أن القرار ليس نهائيا وملزما بعد، فنحن لسنا في وضع يسمح لنا بتقديم مزيد من المعلومات".

ومازال عقد صلاح مع تشيلسي ساريا حتى الآن، ولم يعرف بعد ما إذا كان سيعود إلى الفريق اللندني في الموسم الجديد أم سينضم لروما بشكل نهائي.

 

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