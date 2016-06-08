فيديو: كيف يعيش اللاجئون السوريون؟ شاهد تجربة اللاجئة حياة

أُنشيء مخيم "الرحمن" بمنطقة البقاع اللبنانية عام 2013، برعاية اتحاد الجمعيات الإغاثية في لبنان، الذي ساعد السكان على إقامة مخيماتهم وأمدهم بالأغطية والاحتياجات الأساسية، إلا أن المساعدات بدأت تقل شيئا فشيئا.

ويضطر سكان المخيم من اللاجئين إلى الالتحاق بأي عمل مقابل أجر لتدبير الاحتياجات المعيشية الأساسية، وأحيانا يتم إحضار سلة غذائية لهم.

لكن الخيم التي يعيش فيها اللاجئون لا تحميهم من حر الصيف ولا من أمطار الشتاء. ففي الصيف لا فرق بين البقاء داخل الخيمة أو خارجها تحت الشمس، وفي الشتاء تتسرب المياه إلى داخل الخيم وتسقط عليهم من الأعلى.

ورغم ظروفهم فإنهم مضطرين إلى دفع إيجار رمزي يبلغ 70 ألف ليرة لبنانية (حوالي 50 دولار أمريكي)مقابل البقاء في خيمهم.