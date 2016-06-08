فاطمة المهدي تكتب: كبسولة زواجية (2)

الأسطورة تقول:

-آلو..

-أيوة يا بابا..

-محتاجين حاجة ..أنا جاي (أحضر)؟

-ياريت تعدي ع السوبر ماركت وهات لنا بقالة وجبنة .. وخضار عشان السلطة

-حاضر .. أي حاجه تانية؟

-شكرا

بعد ساعه يعود الزوج محملا بأكياس لا قبل لهم بها.. يجد زوجته تتحدث في الهاتف وغير مكترثة بحضوره.

-ممكن تسيبي البتاع ده وتعبريني

-طب يا سوزي اسيبك (أتركك) بقى أحسن جوزي جه .. باي

– كده تحرجني قدام صاحبتي؟

-الحاجه اللي طلبيتها أهه..

-ورينى كده جبت إيه؟

-يووووه مش قلت لك قبل كده نوع الجبنة دي بلاش ..دي بعد ما بتقعد بتنشف . .يادى البتاع والطماطم كلها طرية كده ليه. أنت كل مرة يضحكوا عليك ..أنا خلاص مش عارفه أعمل إيه. أنت يعنى بتعمل كده عشان أبقى أنزل أنا…خلاص يا سيدى مش عاوزين حاجه وخلينىي أنا أنزل وأشيل الهم زي بقية البلاوي اللي أنا شايلاها..هي جت على دى يعنى. عيشة تقصر العمر



-ده عيشتك أنت اللي بقت تقصر العمر يا شيخة .. أنا سيباهلك ونازل .. حاجه تقرف. متجوز واحده ست ولا أمنا الغولة.

الكبسولة بتقولك:

-ألو..عاوزة حاجة يا حبيبتي وأنا جاي

-يا حبيبي ربنا يسعدك .. هتقدر تعدى ع السوبر ماركت ولا تعبان

-لا عادى قولي عاوزة إيه..

-البيت محتاج بقالة .. وخضار عشان السلطة

-حاضر. سلام

بعد الرجوع من العمل والشراء من السوبر ماركت ..

-باقولك يا سوزي سلام الآن

-حمدا لله ع السلامة يا حبى. هات أشيل عنك ..ربنا يكرمك..

تفتح الزوجة الأكياس وتصدم من منظر الطماطم ..وتدرك تماما أن مآلها سيكون للخلاط..

ربنا يخليك لينا يا حبيبي..تسلم إيدك.. ادخل غير ملابسك بقى عشان ترتاح .

الكبسولة عاوزة تقولك:

الرحمة .. الرحمة .. الرحمة

لقراءة كبسولة زوجية (1) يرجى الإطلاع على الرابط التالي:

كبسولة زوجية (1)