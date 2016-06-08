شاهد: كبسولة صحية لصيام الأطفال في رمضان

قدمت الدكتورة عائشة صقر، أخصائية التغذية نصائح عدة حول صيام الأطفال في رمضان.

وحددت من خلال برنامج "كبسولة طبية" الذي يستمر يومياً على موقع الجزيرة مباشر طوال أيام الشهر الفضيل، الفئات العمرية للأطفال الذين يمكنهم الصوم، كما وجهت نصائح للأمهات عن كيفية تعويد الطفل على الصيام على فترات.

وشددت "أخصائية التغذية" على أهمية وجبة السحور بالنسبة للطفل على أن تشمل البروتينات والكالسيوم وعناصر غذائية أخرى يحتاجها الطفل وهي متوافرة في قائمة من الأطعمة يتم سردها من خلال الحلقة.

قالت متخصصة تغذية إن شهر رمضان يجب أن يكون له نظام غذائي يعتمد على عدة محاور منها الحالة الصحية للصائم واختيار الأطعمة المناسبة.

وبرنامج "كبسولة طبية" هي حلقات خاصة لموقع الجزيرة مباشر تقدم نصائح طبية مختلفة طوال أيام شهر رمضان المبارك.