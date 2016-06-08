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شاهد: قصة اختفاء طفل الغابة الياباني

8/6/2016

قالت صحيفة "ماينيتشي شيمبون" إن الطفل الياباني الذي تركه والداه في الغابة تأديبًا له كان يريد أن يلحق بسيارة والديه؛ ولكنه كان يبكي بحرقة لدرجة أنه سار في الاتجاه المعاكس.

ولشعوره بأن الغابة "مخيفة" ظل الطفل ياماتو تانوكا (7 أعوام) يسير على الطريق حتى بعد غروب الشمس ووصل في نهاية الأمر إلى قاعدة عسكرية حيث وجد مبنى غير مغلق بالأقفال وتسلل داخله.

وأثارت عملية البحث الموسعة عن ياماتو -بعد أن تركه والداه على الطريق في شمال اليابان تأديباً له لإلقائه الحجارة على السيارات- اهتمام اليابان لنحو أسبوع إلى أن عُثر على الطفل في قاعدة عسكرية يابانية.

وقالت الصحيفة في عدد يوم الاثنين إن الطفل كان يبكي بحرقة لدرجة إنه سار في الاتجاه المعاكس، ونقلت عنه قوله "سرت نحو 5 ساعات على ما أعتقد".

وقال إنه عندما وجد المبنى "كنت أشعر بالبرد فدخلت لأنام"، ولوح ياماتو للصحفيين والمواطنين الذين تجمعوا لتحيته أمام المستشفى يوم الثلاثاء وكان يبتسم من حين لآخر.

وسئل عن شعوره فقال "أنا بخير" مضيفاً أنه يتطلع للعودة للمدرسة، وكان والده يمسك بيده إلى أن وصل إلى السيارة.

وفي بادئ الأمر قال والدا الطفل إنه اختفى أثناء بحث الأسرة عن نبات يمكن تناوله؛ لكنهما قالا لاحقاً للشرطة إنهما تركاه على الطريق لتأديبه بعد أن رشق أشخاصاً وسيارات بالحجارة، وأضافا أنهما عندما عادا بالسيارة بعد دقائق لم يجداه.

وقال ياماتو إنه ظل في المبنى لـ6 أيام دون طعام لكنه كان يشرب من صنبور بالخارج، وقالت وسائل الإعلام إنه سمع أصوات طائرات هليكوبتر إلا أنه قرر البقاء في مكانه.

 

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