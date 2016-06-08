شاهد: عناصر من الحشد الشعبي يعذبون مدنيين بالفلوجة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعذيب ميليشيا الحشد الشعبي لمدنيين في قرية الصقلاوية بالفلوجة.

وتتهم ميليشيا الحشد الشعبي بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد المدنيين السنة، خلال مساعدتها الحكومة العراقية في استعادة الأراضي التي سيطر عليها مسلحو تنظيم الدولة في عام 2014.

ولكن الفصائل نفت تلك الادعاءات، غير أن الحكومة قالت إنها ستؤجل المرحلة النهائية من عملية الفلوجة، التي تقطنها أغلبية سنية، وسط مخاوف من أعمال انتقام طائفية.

وكانت قوات الأمن العراقية، وأعداد من الحشد الشعبي، المساندة للحكومة، قد تقدموا إلى الصقلاوية خلال نهاية الأسبوع.

وكانت البلدة، التي تبعد نحو 7 كيلومترات من شمال غربي الفوجة، معقلا لمسلحي التنظيم، وقالت مصادر إن المقاومة فيها كانت شرسة.