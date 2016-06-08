شاهد: ثعابين كهربائية تستطيع قتل الخيول

أكدت تجارب أجرتها جامعة فاندربيلت الأمريكية صحة ملاحظة رصدت قبل مائتي عام بأن أسماك الثعابين الرعاشة "الكهربائية" تستطيع القفز من المياه وأن تصيب الحيوانات بصدمة كهربائية قاتلة.

وهو زعم يرجع في الأصل إلى ألكسندر فون هومبولت عالم الاحياء والمستكشف الذي عاش في القرن التاسع عشر.

وقال هومبولت إنه شاهد أثناء زيارة ميدانية إلى حوض نهر الأمازون في عام 1800 ثعابين رعاشة تقفز من المياه وترسل شحنة كهربائية تكفي لقتل حصان.

لكن في ظل عدم توافر دراسات علمية عن الموضوع وعدم وجود ملاحظة مماثلة منذ عام 1980 انتهى الكثيرون إلى الاعتقاد بأن عالم الطبيعة الشهير كان يبالغ.

وقال كين كاتانيا، أستاذ علوم الأحياء بجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تنيسي الأمريكية، حيث أجريت التجارب الحديثة "عندما قرأت قصة هومبولت لأول مرة اعتقدت أنها غريبة تماماً… لماذا تهاجم الثعابين الرعاشة الجياد بدلاً من السباحة بعيداً؟".

ووفقاً لكاتانيا فإن الإجابة هي أن الثعابين تشعر بأنها محاصرة ومهددة، وقال كاتانبا وهو عالم أحياء يعكف منذ سنوات على دراسة الثعابين الرعاشة- إنه لم يثبت فقط صحة الرواية الأصلية بل وجد أيضاً أدلة على أن الثعابين الرعاشة أثناء قفزها كانت أكثر رعباً مما اعتقد هومبولت.

وأضاف أنه عندما تغمر المياه ثعباناً فإن قوة نبضاته الكهربائية تتوزع في المياه ليتجمد هدفه في حالة من الصدمة، وعندما يقفز من المياه فإن الشحنة الكهربائية عالية الجهد تنطلق إلى الهدف مباشرة من خلال البشرة القريبة من فك الثعبان وهو ما يزيد من التأثير.

ومولت المؤسسة الوطنية للعلوم هذا البحث ونشرت نتائجه في منشورات الأكاديمية الوطنية للعلوم هذا الأسبوع.