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شاهد: بكاء لاجئة سوريا بسبب اشتياقها لأمها وأسرتها

8/6/2016

 

"نوران" فتاة سورية تعيش بأحد مخيمات اللاجئين في منطقة البقاع اللبنانية مع زوجها ووالديه؛ لكن أسرتها تعرضت لمأساة كبيرة. فهي الوحيدة التي تعيش في المخيم من أسرتها، ويتوزع باقي أفراد الأسرة على أماكن شتى.

لدى"نوران" 4 شقيقات، واحدة عمرها 17 عاما استشهد زوجها ولديها طفل واحد، والثانية مطلقة عمرها 20 عاما، وتعيش الاثنتان مع أمهما في مكان آخر، بالإضافة إلى شقيقتين متزوجتين. أما شقيقها فهو مفقود حتى الآن، ولم تر أي منهم منذ أكثر من عام ونصف العام.

تبكي "نوران" عندما تتذكر والدتها وكيف تشتاق إليها، إذ يقتصر التواصل بينهم على فترات قليلة وبالصدفة نظرا لقلة الإمكانات المادية.

أما "أم محمد" والدة زوج "نوران" فقد بكت هي الأخرى بعد أن تذكرت والدتها وإخوتها الموجودين بسوريا والتي لا تستطيع رؤيتهم، إضافة إلى أولادها الموزعين على الأردن وتركيا، ولا تستطيع الذهاب إلى سوريا منذ نحو عامين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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